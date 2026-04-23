Новый ГОСТ на отопление многоквартирных домов начал действовать в России
Оборудование позволит дистанционно управлять температурой в каждой квартире, экономить тепло и предотвращать протечки
23 апреля 2026, 09:46, ИА Амител
В России вступил в силу ГОСТ, регламентирующий системы отопления многоквартирных домов. Документ опубликован в базе Росстандарта, сообщает РИА Новости.
Новый стандарт устанавливает требования к оборудованию, через которое квартиры подключаются к центральной системе отопления с автоматическим управлением. Благодаря этому появляется возможность дистанционно контролировать температуру, настраивать режимы обогрева и вести учет потребленного тепла в каждом отдельном жилом помещении.
В Росстандарте пояснили, что цель разработки ГОСТа — снижение теплопотребления зданий, автоматизация и диспетчеризация отопления в масштабах одной квартиры.
«ГОСТ обеспечит дистанционное регулирование температуры внутреннего воздуха с целью экономии расхода теплоты и повышения комфорта проживания», — отметили в ведомстве.
Стандарт ориентирован в первую очередь на проектировщиков, застройщиков, управляющие компании и производителей климатической техники. Они могут применять его требования при разработке проектной документации и выборе оборудования.
«Стандарт обеспечит автоматизацию и диспетчеризацию системы отопления в пределах одного жилого помещения, учет потребления тепловой энергии и автоматическую защиту от протечек», — добавили в Росстандарте.
10:00:47 23-04-2026
10:11:29 23-04-2026
Тут вопрос только один: сколько денег теперь за это придётся платить?
10:27:16 23-04-2026
Гость (10:11:29 23-04-2026) Тут вопрос только один: сколько денег теперь за это придётся... Чем быстрей, тем больше ! )
10:39:31 23-04-2026
Порядочный человек (10:27:16 23-04-2026) Чем быстрей, тем больше ! )...
Чем больше - тем лучше! Экономика должна расти!
12:13:05 23-04-2026
Все добрые начинания отданные в частные руки приводят к ожидаемому результату (продажа алкоголя, табака и услуг ЖКХ...) Никогда бизнес не работал и не будет работать себе в убыток, все так обставят, что жильцы с криками "Одобрям!", проголосуют на ОСС в МКД за благое новшество, а в сухом остатке получат не экономию как min, а
многолетний перерасход (уже проходили), а что бы его выяснить необходим многолетний тчательный анализ. Более того, не понятно как фактически и реально это осуществить в МКД, где разводка присутствует горизонтальная и вертикальная, за чей стет её придётся реконструировать, если через взносы Кап. Ремонта, то это жильцам не потянуть, но если применить солидарную ответственность Муниципалитета (последствия приватизации), то без доргостоящего адвоката не обойтись. А потому жильцы МКД останутся один на один с данной проблемой ради собственной экономии, которую ГОСТ предусматривает-- необходим государственный подход иначе это будет возможно только во вновь строящийся домах.
13:15:52 23-04-2026
Вячеслав (12:13:05 23-04-2026) Все добрые начинания отданные в частные руки приводят к ожид... Так это и предусматривается в строящихся домах. Выше читайте: "Стандарт ориентирован в первую очередь на проектировщиков, застройщиков, управляющие компании и производителей климатической техники. Они могут применять его требования при разработке проектной документации и выборе оборудования"
19:48:59 23-04-2026
Гость (13:15:52 23-04-2026) Так это и предусматривается в строящихся домах. Выше читайте...
Позвольте с Вами не согласиться, ибо удалось найти подтверждение моим словам:
" При капитальном ремонте:
Если в доме 70-х годов проводится капитальный ремонт системы отопления, проектная документация должна соответствовать актуальным действующим нормам (включая новые СП и ГОСТы на момент ремонта).
Итог: Автоматического обязательного применения новых ГОСТов к отоплению старого дома без проведения ремонта не будет. Однако при замене систем отопления в ходе капремонта новые требования будут обязательны.
Если эти утверждения будут реализованы, то можно только приветствовать этот ГОСТ, если его не извратят, как это часто бывает.
18:30:59 23-04-2026
Чушь полная. Снижение потребления тепловой энергии приведет к автоматическому поднятию тарифа.