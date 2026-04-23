Новый ГОСТ на отопление многоквартирных домов начал действовать в России

Оборудование позволит дистанционно управлять температурой в каждой квартире, экономить тепло и предотвращать протечки

23 апреля 2026, 09:46, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

В России вступил в силу ГОСТ, регламентирующий системы отопления многоквартирных домов. Документ опубликован в базе Росстандарта, сообщает РИА Новости.

Новый стандарт устанавливает требования к оборудованию, через которое квартиры подключаются к центральной системе отопления с автоматическим управлением. Благодаря этому появляется возможность дистанционно контролировать температуру, настраивать режимы обогрева и вести учет потребленного тепла в каждом отдельном жилом помещении.

В Росстандарте пояснили, что цель разработки ГОСТа — снижение теплопотребления зданий, автоматизация и диспетчеризация отопления в масштабах одной квартиры.

«ГОСТ обеспечит дистанционное регулирование температуры внутреннего воздуха с целью экономии расхода теплоты и повышения комфорта проживания», — отметили в ведомстве.

Стандарт ориентирован в первую очередь на проектировщиков, застройщиков, управляющие компании и производителей климатической техники. Они могут применять его требования при разработке проектной документации и выборе оборудования.