Почти 800 человек пострадали от укусов клещей в Горном Алтае с начала сезона

Наиболее высокая активность паразитов отмечена в Горно-Алтайске

06 мая 2026, 21:08, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Республике Алтай с начала сезона активности клещей зарегистрировали уже 794 случая присасывания паразитов. У одного из пострадавших выявили клещевой энцефалит, еще семь человек заразились клещевым сыпным тифом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Только за прошлую неделю в республике зафиксировали 387 новых случаев укусов клещей, среди пострадавших — 145 детей. Наиболее высокая активность паразитов отмечена в Горно-Алтайске, где пострадали 160 человек, а также в Чемальском, Майминском и Онгудайском районах.

Всего с начала эпидсезона клещи покусали 794 жителей региона, в том числе 308 детей. Помимо одного случая клещевого энцефалита, врачи выявили семь случаев клещевого сыпного тифа, причем пятеро заболевших — дети.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и сдать паразита на исследование. В Горно-Алтайске это можно сделать по адресу: проспект Коммунистический, 173/2. После обследования специалисты принимают решение о необходимости экстренной профилактики.

Жителям и туристам также рекомендуют использовать репелленты, внимательно осматривать домашних животных после прогулок и регулярно проводить само- и взаимопроверки на наличие клещей.