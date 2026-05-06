Почти 800 человек пострадали от укусов клещей в Горном Алтае с начала сезона
Наиболее высокая активность паразитов отмечена в Горно-Алтайске
06 мая 2026, 21:08, ИА Амител
В Республике Алтай с начала сезона активности клещей зарегистрировали уже 794 случая присасывания паразитов. У одного из пострадавших выявили клещевой энцефалит, еще семь человек заразились клещевым сыпным тифом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Только за прошлую неделю в республике зафиксировали 387 новых случаев укусов клещей, среди пострадавших — 145 детей. Наиболее высокая активность паразитов отмечена в Горно-Алтайске, где пострадали 160 человек, а также в Чемальском, Майминском и Онгудайском районах.
Всего с начала эпидсезона клещи покусали 794 жителей региона, в том числе 308 детей. Помимо одного случая клещевого энцефалита, врачи выявили семь случаев клещевого сыпного тифа, причем пятеро заболевших — дети.
В ведомстве напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и сдать паразита на исследование. В Горно-Алтайске это можно сделать по адресу: проспект Коммунистический, 173/2. После обследования специалисты принимают решение о необходимости экстренной профилактики.
Жителям и туристам также рекомендуют использовать репелленты, внимательно осматривать домашних животных после прогулок и регулярно проводить само- и взаимопроверки на наличие клещей.
08:10:43 07-05-2026
Пострадало только 8 человек, а не 794.