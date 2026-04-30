Потенциальному подрядчику предстоит изучить и зачистить 443 тысячи квадратных метров леса

30 апреля 2026, 07:15, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Клещей в городских лесах Барнаула ждет операция "найти и уничтожить": власти ищут подрядчика, который проведет энтомологическое обследование и дезинсекционную обработку этих территорий. Соответствующий лот размещен в системе ЕИС "Закупки".

Начальная стоимость работ составляет 1,2 млн рублей (подрядчик может взяться за дело и за меньшую сумму). Исполнитель должен будет обследовать и обработать 443 тысячи квадратных метров. Цель этих мероприятий — снижение там числа клещей "до эпидемиологически безопасного уровня".

Два вида работы — изучение лесов и обработка — должны дополнять друг друга, а выполнять их будут по заявкам МБУ "Лесное хозяйство". Первый этап — энтомологическое обследование, продуктом которого должен стать акт обследования на "заклещенность" (существующее слово, действительно используемое в документации закупки. — Прим. ред.).

Энтомологическое обследование — изучение территории для выявления насекомых, обитающих там. В ходе этой процедуры определяют конкретные виды насекомых, живущих на территории, их численность, переносят ли они инфекционные заболевания и т.д.После обследования и составления акта исполнитель должен будет проводить непосредственно обработку территории. Делать это нужно утром или вечером при безветренной погоде. Перед обработкой подрядчик должен проинформировать горожан — установить информационные таблички на лесном участке.

Напомним, ранее стало известно, что в Барнауле обработают от клещей 29 общественных территорий. "Зачистка" пройдет в Нагорном парке, на площадях Сахарова и Советов, в сквере имени Германа Титова и т.д.