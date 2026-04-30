Отставить "заклещенность". В барнаульских лесах найдут и истребят опасных членистоногих
Потенциальному подрядчику предстоит изучить и зачистить 443 тысячи квадратных метров леса
30 апреля 2026, 07:15, ИА Амител
Клещей в городских лесах Барнаула ждет операция "найти и уничтожить": власти ищут подрядчика, который проведет энтомологическое обследование и дезинсекционную обработку этих территорий. Соответствующий лот размещен в системе ЕИС "Закупки".
Начальная стоимость работ составляет 1,2 млн рублей (подрядчик может взяться за дело и за меньшую сумму). Исполнитель должен будет обследовать и обработать 443 тысячи квадратных метров. Цель этих мероприятий — снижение там числа клещей "до эпидемиологически безопасного уровня".
Два вида работы — изучение лесов и обработка — должны дополнять друг друга, а выполнять их будут по заявкам МБУ "Лесное хозяйство". Первый этап — энтомологическое обследование, продуктом которого должен стать акт обследования на "заклещенность" (существующее слово, действительно используемое в документации закупки. — Прим. ред.).
Энтомологическое обследование — изучение территории для выявления насекомых, обитающих там. В ходе этой процедуры определяют конкретные виды насекомых, живущих на территории, их численность, переносят ли они инфекционные заболевания и т.д.После обследования и составления акта исполнитель должен будет проводить непосредственно обработку территории. Делать это нужно утром или вечером при безветренной погоде. Перед обработкой подрядчик должен проинформировать горожан — установить информационные таблички на лесном участке.
Напомним, ранее стало известно, что в Барнауле обработают от клещей 29 общественных территорий. "Зачистка" пройдет в Нагорном парке, на площадях Сахарова и Советов, в сквере имени Германа Титова и т.д.
07:22:02 30-04-2026
подрядчик может взяться за дело и за меньшую сумму (ц)
может, а зачем? 😂
07:34:27 30-04-2026
Элен без ребят (07:22:02 30-04-2026) подрядчик может взяться за дело и за меньшую сумму (ц)мо... Если конкуренция между подрядчиками будет
07:48:26 30-04-2026
зачистить 443 тысячи квадратных метров леса©
площадь нашего славного городка 321 кв.км(по источникам из СМИ).
443 т.кв.м=0.443 км=1.2млн.р.
однако математика не в нашу пользу.
07:58:00 30-04-2026
Площадь мизерная.
08:11:28 30-04-2026
Не переживайте. Зачистят в районе элитных коттеджей, где проживают с семьями небожители и на этом всё.
08:31:42 30-04-2026
Ракшинскую дорожку обработают и все?
08:51:15 30-04-2026
В этом году клещей не реально много, и эти 443 тысячи кв.м. это как подмышками побрызгать, тут надо серьёзнее относиться с привлечением авиации и большим охватом территории.
09:17:40 30-04-2026
Гость (08:51:15 30-04-2026) В этом году клещей не реально много, и эти 443 тысячи кв.м. ... И попутно вместе с клещами уничтожить всё живое
13:43:47 30-04-2026
Чучмек (09:17:40 30-04-2026) И попутно вместе с клещами уничтожить всё живое... Вот такую чушь и несли, когда запретили единственный препарат,который боролся с клещами. ДДТ. Тоже кукарекали про все живое. Результаты на лицо - клещей тьма, стрекоз, снегирей,майских жуков,далее по списку - нет.
09:06:57 30-04-2026
нефиг в лес ходить - взял пиваса , рыбки и на диван.