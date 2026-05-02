Роспотребнадзор назвал лучшие способы защиты от клещей

Самая эффективная профилактика — вакцинация, но есть и другие средства

02 мая 2026, 21:31, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Самой эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, при этом существуют и специальные средства для защиты от клещей, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Важно не забывать об индивидуальной защите от клещей, которая включает, в частности, применение химических средств», — передает агентство.

В ведомстве пояснили, что есть средства, убивающие клещей за счет содержания определенных химических веществ. При их использовании в форме аэрозолей или мелков можно практически полностью защититься от таежных и лесных клещей.

Как отметили в Роспотребнадзоре, химические средства не используют для защиты детей в возрасте до трех лет. В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медпомощью и сдать его в лабораторию.