НОВОСТИПогода в Барнауле

Почти летнее тепло. О погоде в Алтайском крае 18 ноября

Воздух по югу региона прогреется до +19 градусов

18 ноября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

От +8 до +13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 18 ноября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, местами по югу будет ощутимо теплее – от +14 до +19 градусов. Местами по северу небольшие осадки в виде дождя. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами по югу порывы 16-21 м/с.

В Барнауле от +10 до +12 градусов. В начале дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Погода

Комментарии 2

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гость

09:52:30 18-11-2023

М-да, а потом мороз, каток и травмы...

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гость

10:18:13 18-11-2023

у природы нет плохой погоды....

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