Почти летнее тепло. О погоде в Алтайском крае 18 ноября

Воздух по югу региона прогреется до +19 градусов

18 ноября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +8 до +13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 18 ноября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, местами по югу будет ощутимо теплее – от +14 до +19 градусов. Местами по северу небольшие осадки в виде дождя. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами по югу порывы 16-21 м/с.

В Барнауле от +10 до +12 градусов. В начале дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.