В Нижегородской области врачей поймали на использовании ChatGPT при постановке диагнозов
Поводом для проверки стали жалобы на необычную стилистику текстов
30 апреля 2026, 15:33, ИА Амител
В Нижегородской области медиков уличили в использовании нейросетей при оформлении медицинских заключений. О ситуации сообщил Telegram-канал Mash, отметив, что речь идет в том числе о применении ChatGPT при подготовке диагнозов и сопроводительных документов.
Поводом для проверки стали жалобы на необычную стилистику текстов, которые пациенты начали получать через портал "Госуслуги". В региональном Минздраве обратили внимание на характерную структуру и пунктуацию, типичную для искусственного интеллекта, после чего инициировали внутреннюю проверку.
По ее итогам выяснилось, что часть врачей действительно использовали нейросети в работе. Впоследствии применение таких инструментов в медицинской практике было запрещено.
Как уточняется, около 20% нижегородских медиков регулярно прибегают к нейросетям для ускорения заполнения документации, а примерно треть специалистов выразили желание освоить подобные технологии.
15:53:10 30-04-2026
Поколение ЕГЭ, что тут скажешь. Только и знают, как варианты готовых ответов выбирать... Своего то ума не нажили благодаря чиновникам.
16:42:29 30-04-2026
А что только школьникам домашку с нейросеткой делать? Я уже давно результаты обследований, анализов, выписок пачкой фотаю и даю на проверку ИИ. Она у меня врачей перепроверяет за секунды.
17:03:00 30-04-2026
17:32:31 30-04-2026
в поликлинике Ленина 114 подобным образом какой-то юноша вместо ортопеда-женщины проводил осмотр!! и печать ставил ортопеда-женщины! как это?! куда жаловаться?!
00:23:46 01-05-2026
07:52:34 01-05-2026
