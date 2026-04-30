НОВОСТИОбщество

В Нижегородской области врачей поймали на использовании ChatGPT при постановке диагнозов

Поводом для проверки стали жалобы на необычную стилистику текстов

30 апреля 2026, 15:33, ИА Амител

Врач отдает справку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Врач отдает справку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Нижегородской области медиков уличили в использовании нейросетей при оформлении медицинских заключений. О ситуации сообщил Telegram-канал Mash, отметив, что речь идет в том числе о применении ChatGPT при подготовке диагнозов и сопроводительных документов.

Поводом для проверки стали жалобы на необычную стилистику текстов, которые пациенты начали получать через портал "Госуслуги". В региональном Минздраве обратили внимание на характерную структуру и пунктуацию, типичную для искусственного интеллекта, после чего инициировали внутреннюю проверку.

По ее итогам выяснилось, что часть врачей действительно использовали нейросети в работе. Впоследствии применение таких инструментов в медицинской практике было запрещено.

Как уточняется, около 20% нижегородских медиков регулярно прибегают к нейросетям для ускорения заполнения документации, а примерно треть специалистов выразили желание освоить подобные технологии.

Россия нейросети Медики
       

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:53:10 30-04-2026

Поколение ЕГЭ, что тут скажешь. Только и знают, как варианты готовых ответов выбирать... Своего то ума не нажили благодаря чиновникам.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:29 30-04-2026

А что только школьникам домашку с нейросеткой делать? Я уже давно результаты обследований, анализов, выписок пачкой фотаю и даю на проверку ИИ. Она у меня врачей перепроверяет за секунды.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:00 30-04-2026

Гость (16:42:29 30-04-2026) А что только школьникам домашку с нейросеткой делать? Я уже ... Вы так сильно болеете?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:31 30-04-2026

в поликлинике Ленина 114 подобным образом какой-то юноша вместо ортопеда-женщины проводил осмотр!! и печать ставил ортопеда-женщины! как это?! куда жаловаться?!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:23:46 01-05-2026

Гость (17:32:31 30-04-2026) в поликлинике Ленина 114 подобным образом какой-то юноша вме... В спортлото.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:34 01-05-2026

Гость (17:32:31 30-04-2026) в поликлинике Ленина 114 подобным образом какой-то юноша вме... в печать жаловаться?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров