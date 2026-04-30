В Нижегородской области врачей поймали на использовании ChatGPT при постановке диагнозов

30 апреля 2026, 15:33, ИА Амител

Врач отдает справку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Нижегородской области медиков уличили в использовании нейросетей при оформлении медицинских заключений. О ситуации сообщил Telegram-канал Mash, отметив, что речь идет в том числе о применении ChatGPT при подготовке диагнозов и сопроводительных документов.

Поводом для проверки стали жалобы на необычную стилистику текстов, которые пациенты начали получать через портал "Госуслуги". В региональном Минздраве обратили внимание на характерную структуру и пунктуацию, типичную для искусственного интеллекта, после чего инициировали внутреннюю проверку.

По ее итогам выяснилось, что часть врачей действительно использовали нейросети в работе. Впоследствии применение таких инструментов в медицинской практике было запрещено.

Как уточняется, около 20% нижегородских медиков регулярно прибегают к нейросетям для ускорения заполнения документации, а примерно треть специалистов выразили желание освоить подобные технологии.