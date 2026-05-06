Подростков‑осужденных в России вовлекут в патриотические и спортивные мероприятия
Правительство утвердило меры по вовлечению несовершеннолетних осуждённых в досуговую деятельность
06 мая 2026, 12:51, ИА Амител
Несовершеннолетние осужденные будут активнее вовлекаться в патриотические, культурные и спортивные мероприятия. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на правительственный документ.
Эта мера коснется как тех, кто отбывает наказание в воспитательных колониях, так и тех, кому назначены обязательные работы, штрафы и иные меры уголовно‑правового характера, не предполагающие изоляцию от общества.
В соответствии с документом Федеральная служба исполнения наказаний совместно с Росмолодежью обязана реализовать в регионах комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений среди несовершеннолетних осужденных.
Ключевой инструмент — организация для них досуговой деятельности патриотической, культурной и спортивной направленности. По итогам проделанной работы ежегодно необходимо будет направлять отчет в Росмолодежь.
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