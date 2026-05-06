НОВОСТИОбщество

Подростков‑осужденных в России вовлекут в патриотические и спортивные мероприятия

Правительство утвердило меры по вовлечению несовершеннолетних осуждённых в досуговую деятельность

06 мая 2026, 12:51, ИА Амител

Тюрьма / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Тюрьма / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Несовершеннолетние осужденные будут активнее вовлекаться в патриотические, культурные и спортивные мероприятия. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на правительственный документ. 

Эта мера коснется как тех, кто отбывает наказание в воспитательных колониях, так и тех, кому назначены обязательные работы, штрафы и иные меры уголовно‑правового характера, не предполагающие изоляцию от общества.

В соответствии с документом Федеральная служба исполнения наказаний совместно с Росмолодежью обязана реализовать в регионах комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений среди несовершеннолетних осужденных.

Ключевой инструмент — организация для них досуговой деятельности патриотической, культурной и спортивной направленности. По итогам проделанной работы ежегодно необходимо будет направлять отчет в Росмолодежь.

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

13:46:12 06-05-2026

Чем то напоминает сюжет фильма "СВОЛОЧИ"

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Гость

13:51:13 06-05-2026

Чтобы были готовы?

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