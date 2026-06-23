Подросток из Новосибирска рухнул со скалы в реку Катунь на Алтае
Юноша оступился со скалы у Ороктойского моста во время фотосессии
23 июня 2026, 12:08, ИА Амител
22 июня на Алтае произошла трагедия. Как рассказали в МЧС Республики Алтай, подросток из Новосибирска упал со скалы в реку Катунь во время фотосессии.
Инцидент случился вблизи Ороктойского моста в Чемальском районе. Молодой человек решил сделать эффектные фотографии на живописном фоне реки, но во время съемки оступился и сорвался со скалы.
В настоящее время на месте происшествия спасатели, сотрудники полиции и волонтеры ведут поисковые работы. Специалисты уже обследовали 18 километров береговой линии и акватории реки Катунь.
Аналогичная трагедия произошла несколько лет назад. Тогда на алтайской турбазе погиб ребенок из Новосибирска.
12:33:09 23-06-2026
Так нашли или унесло?
14:02:19 23-06-2026
Хотя бы фото этого места посмотри, если сам не был, там вопросов задавать не надо.
14:18:07 23-06-2026
ну самовыпилился
15:30:24 23-06-2026
Хрен чего ты там найдешь в том участке реки, где Ороктойский мост, там глубина от 20 до 60 метров, скорость течения 25 км/ч и мельница из камней вдоль берега и на дне.
Там водолазам бы не сгинуть...
09:18:04 24-06-2026
Кандидат на премию Дарвина.