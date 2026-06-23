Подросток из Новосибирска рухнул со скалы в реку Катунь на Алтае

Юноша оступился со скалы у Ороктойского моста во время фотосессии

23 июня 2026, 12:08, ИА Амител

Спасатели МЧС ищут подростка / Фото: МЧС Алтайского края

22 июня на Алтае произошла трагедия. Как рассказали в МЧС Республики Алтай, подросток из Новосибирска упал со скалы в реку Катунь во время фотосессии.

Инцидент случился вблизи Ороктойского моста в Чемальском районе. Молодой человек решил сделать эффектные фотографии на живописном фоне реки, но во время съемки оступился и сорвался со скалы.

В настоящее время на месте происшествия спасатели, сотрудники полиции и волонтеры ведут поисковые работы. Специалисты уже обследовали 18 километров береговой линии и акватории реки Катунь.

Аналогичная трагедия произошла несколько лет назад. Тогда на алтайской турбазе погиб ребенок из Новосибирска.