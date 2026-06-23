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Подросток из Новосибирска рухнул со скалы в реку Катунь на Алтае

Юноша оступился со скалы у Ороктойского моста во время фотосессии

23 июня 2026, 12:08, ИА Амител

Спасатели МЧС ищут подростка / Фото: МЧС Алтайского края
Спасатели МЧС ищут подростка / Фото: МЧС Алтайского края

22 июня на Алтае произошла трагедия. Как рассказали в МЧС Республики Алтай, подросток из Новосибирска упал со скалы в реку Катунь во время фотосессии.

Инцидент случился вблизи Ороктойского моста в Чемальском районе. Молодой человек решил сделать эффектные фотографии на живописном фоне реки, но во время съемки оступился и сорвался со скалы. 

В настоящее время на месте происшествия спасатели, сотрудники полиции и волонтеры ведут поисковые работы. Специалисты уже обследовали 18 километров береговой линии и акватории реки Катунь.

Аналогичная трагедия произошла несколько лет назад. Тогда на алтайской турбазе погиб ребенок из Новосибирска.

Алтайский край Происшествия
       

Комментарии 5

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Musik

12:33:09 23-06-2026

Так нашли или унесло?

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Гость

14:02:19 23-06-2026

Хотя бы фото этого места посмотри, если сам не был, там вопросов задавать не надо.

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Гость

14:18:07 23-06-2026

ну самовыпилился

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Гость

15:30:24 23-06-2026

Хрен чего ты там найдешь в том участке реки, где Ороктойский мост, там глубина от 20 до 60 метров, скорость течения 25 км/ч и мельница из камней вдоль берега и на дне.
Там водолазам бы не сгинуть...

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Гость

09:18:04 24-06-2026

Кандидат на премию Дарвина.

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