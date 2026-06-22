В Ингушетии нашли тело восьмилетнего Хизира, унесенного течением реки Сунжа

Мальчик погиб 15 июня, спасая друга

22 июня 2026, 22:11, ИА Амител

Поиски мальчика в Ингушетии / Фото: стоп-кадр с видео МЧС РИ

22 июня пресс‑служба регионального управления МЧС РФ сообщила в мессенджере "Макс" о трагическом завершении поисков восьмилетнего Хизира. Его тело обнаружили в реке Сунжа в Ингушетии на восьмой день поисков.

По данным ведомства, это произошло в 16:50, после чего спасатели официально объявили о завершении поисково‑спасательных работ.

Трагедия произошла 15 июня в районе Карабулака. Компания детей отдыхала у реки, когда один из мальчиков начал тонуть. Не раздумывая, восьмилетний Хизир бросился на помощь другу — ему удалось спасти товарища, но самого ребенка подхватило сильное течение, и он не смог выбраться из воды.

На поиски маленького героя, проявившего настоящее мужество, откликнулся весь Северный Кавказ: к операции присоединились тысячи волонтеров из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино‑Балкарии и других регионов. Общая площадь поисковых работ охватила около 30 километров — добровольцы тщательно обследовали берег и русло реки.