Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не мешает гражданам

Суд рассмотрел дело жительницы Краснодарского края, которая получила разрешение на дом, но построила гостиницу

20 июля 2025, 13:20, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru
Самовольные объекты капитального строительства в России можно не сносить, если они не создают угрозы и не мешают другим гражданам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Верховный суд. 

Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела дело жительницы одной из прибрежных станиц Краснодарского края. Она получила разрешение на строительство на своем участке двухэтажного жилого дома, но начала строить трехэтажную гостиницу. Администрация попыталась через суд привести постройку "в соответствие с разрешительной документацией".

Верховный суд учел выводы эксперта – он заключил, что при стройке были соблюдены технические регламенты, не нарушены противопожарные и санитарно-эпидемиологические нормы, соблюдены требования сейсмобезопасности. Здание не влияет на инсоляцию, освещенность, не перекрывает оконных проемов помещений зданий, расположенных на смежных земельных участках. Угрозы здоровью и жизни граждан нет.

"Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самовольной постройки", – сказано в определении.

Сейчас дело направлено на пересмотр с требованием учесть замечание коллегии. 

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

14:07:27 20-07-2025

Если вовремя занести. То модно и не сносить..

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:32 20-07-2025

Это просто дурдом.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

15:42:02 20-07-2025

То есть, теперь те собственники, строения которых были возведены с учётом всех требований, но были снесены, могут обратиться в суд за компенсацией? 😁

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ал

17:41:16 20-07-2025

опасный прецендент, в краснодаре и сочи таких самостроев 8 из 10, причем по деньгам все они "безопасные", а по факту сыпятся и все проходы перекрывают

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:42:09 20-07-2025

Ал (17:41:16 20-07-2025) опасный прецендент, в краснодаре и сочи таких самостроев 8 и... На этот случай у нас право не прецедентное. То есть, ссылаться в суде на решение другого суда в аналогичном случае бесполезно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:02 21-07-2025

Вернем назад самострои на с.западной?

  1 Нравится
Ответить
