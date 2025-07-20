Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не мешает гражданам

Суд рассмотрел дело жительницы Краснодарского края, которая получила разрешение на дом, но построила гостиницу

Самовольные объекты капитального строительства в России можно не сносить, если они не создают угрозы и не мешают другим гражданам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Верховный суд.

Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела дело жительницы одной из прибрежных станиц Краснодарского края. Она получила разрешение на строительство на своем участке двухэтажного жилого дома, но начала строить трехэтажную гостиницу. Администрация попыталась через суд привести постройку "в соответствие с разрешительной документацией".

Верховный суд учел выводы эксперта – он заключил, что при стройке были соблюдены технические регламенты, не нарушены противопожарные и санитарно-эпидемиологические нормы, соблюдены требования сейсмобезопасности. Здание не влияет на инсоляцию, освещенность, не перекрывает оконных проемов помещений зданий, расположенных на смежных земельных участках. Угрозы здоровью и жизни граждан нет.

"Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самовольной постройки", – сказано в определении.

Сейчас дело направлено на пересмотр с требованием учесть замечание коллегии.