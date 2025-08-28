Здание-призрак. Алтайская компания год борется со спорной постройкой на участке

"СибКомплект" столкнулся с предполагаемым самовольным захватом земельного участка и невозможностью отстоять свои права на законных основаниях

28 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Здание на Попова, 248а / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Нет здания – нет проблемы. По этому принципу уже больше года отказывается жить барнаульский завод промышленного электротехнического оборудования "СибКомплект". Нет, с их зданием все в порядке. Проблема с соседним, которого по документам вроде как просто не существует. И ладно бы оно стояло само по себе, но объект, вероятно, незаконно расположен на части территории завода. Здание, предположительно, аварийное, уже пережившее пожар, который чуть не перешел на новый производственный комплекс "СибКомплекта" с дорогим оборудованием. Оно и сегодня представляет угрозу для жизни, уверены "соседи". Но никто, в том числе и профильные органы власти, пока не могут решить вопрос. В истории разбирался amic.ru.

С чего все началось

"СибКомплект" является собственником нежилых помещений, расположенных по адресу г. Барнаул, ул. Попова, 248е. В 2022-м компания с помощью господдержки приобрела заброшенное здание, в которому прилагался участок земли. Его отремонтировали и превратили в производственный комплекс. Сейчас здесь изготавливают промышленное электротехническое оборудование: трансформаторные подстанции, распределительные устройства различного класса напряжения. Заказчики – по всей России.

И вскоре предприятие столкнулось с серьезной проблемой, которая касается соседнего земельного участка с кадастровым номером 22:63030329:25. После фактического определения границ участка выяснили, что на части территории "СибКомплекта" стоит здание площадью около 11 000 кв. м (ул. Попова, 248а). Объект, как позже сообщили компании в комитете по строительству и архитектуре Барнаула, не получал разрешения на строительство. Этот факт документально подтвержден.

«Это здание занимает часть нашей территории – три метра ширины вдоль почти всей нашей границы. А это 511 кв. метров. Более того, здание такой площади должно стоять не ближе трех метров от нашей границы, то есть объект построен с нарушением на шесть метров. Но проблема не только в этом. Часть его фундамента просто висит в воздухе, часть стены может обрушиться на нашей стороне, вода с крыши, в том числе и тающий снег, всегда льется к нам, затапливая наш участок, потому что там нет никаких систем отвода воды. Да еще и газовая труба установлена прямо на стене, мы полагаем, что с нарушением требований, ведь здание не зарегистрировано», – рассказал amic.ru директор "СибКомплекта" Сергей Полозов.

Спорное здание / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сначала в компании хотели решить вопрос мирно. И попросили, как они полагают, собственника здания Владимира Колганкова установить водоотведение или ливневую канализацию, укрепить фундамент, привести газовую трубу в соответствие требованиям технической безопасности.

«То есть тогда, в 2023 году, мы даже не настаивали на сносе. Сами бизнесмены и понимаем, какие были бы убытки. Но ведь мы платим за землю в аренде, которую фактически занимает другой предприниматель. И об этом тоже можно было бы договориться. Но он нас просто проигнорировал», – утверждает Полозов.

Причем спорное здание не просто стоит. До пожара (о чем напишем ниже) помещения, по данным "СибКомплекта", сдавали разным арендаторам: здесь был мебельный цех, автомастерская с ГСМ и другие компании. То есть на нем зарабатывают, а платят ли при этом налоги в казну?

Здание на Попова, 248а / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бесконечные обращения

Получив отказ на "полюбовное" решение проблемы, в "СибКомплекте" решили пойти в профильные органы власти. 25 марта 2024 года обратились в комитет по земельным ресурсам и землеустройству с просьбой провести проверку законности размещения самовольной постройки и принять меры по устранению нарушений.

Росреестр, получивший аналогичное заявление, в ответе от 17 апреля прошлого года подтвердил наличие нарушений, связанных с самовольным занятием земельного участка. В ведомстве указали, что ИП Колганкову В.И. было предложено в срок до 30 августа 2024 года устранить все нарушения. Однако, как отмечают представители ООО "СибКомплект", меры не были предприняты, и ситуация осталась без изменений.

25 апреля 2024 года жалобу направили уже в комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Именно этот орган уполномочен проводить проверку законности строительства и принимать меры по сносу самовольных построек. Однако там ответили отказом: разрешение на строительство они не выдавали, но мер по сносу принять тоже не могут, ибо нет доказательств наличия самовольной постройки. Очередная отписка и бездействие, полагает Сергей Полозов.

И только после обращения в краевую прокуратуру дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки – комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула обратился в суд с иском о сносе злополучного здания. Впрочем, суд пока тоже откладывается из-за задержки в проведении строительно-технической экспертизы. Ее должны сделать в ФБУ "Алтайская ЛСЭ" Минюста России. Эксперту предстоит выяснить техническое состояние строительных конструкций здания, соответствие постройки обязательным требованиям, наличие угрозы жизни и здоровью граждан.

14 апреля 2025 года, после того как МЧС России по Алтайскому краю вновь перенаправило жалобу в прокуратуру, юрист компании обратился в Ростехнадзор, указав на нарушения строительных и технических норм, а также запросив проведение контрольных мероприятий. Однако и здесь не было принято ни одного активного шага.

В ответах на жалобы указывалось, что органы, ответственные за пожарную безопасность, и другие службы, занимающиеся строительным контролем, не могут вмешиваться в ситуацию, а жалобы продолжают перенаправляться в другие инстанции. И так по кругу уже несколько раз.

Сейчас на рассмотрении обращения в правительство региона, прокуратуру и Ростехнадзор. Компания писала и губернатору Алтайского края. Здесь готовы даже дойти до президента, хотя все еще надеются на справедливое решение суда.

«Нарушение прав нашей компании длится уже более года и за это время ни один из государственных и муниципальных органов не провел мероприятия, входящие в их компетенцию, с целью эти права защитить. Действия государственных и муниципальных органов Барнаула и Алтайского края в ответ на множественные жалобы "СибКомплекта" никак не изменили изначальную ситуацию, не воспрепятствовали нарушению прав ООО "СибКомплект", что равносильно бездействию», – заявляет Сергей Полозов.

Но самое интересное, что в несуществующем здании, на которое судом наложен обеспечительный запрет, сейчас проводят ремонт, часть крыши уже восстановили, это видно на фото. Работы на крыше проводились даже во время визита корреспондента и фотографа amic.ru, что тоже было зафиксировано.

Спорное здание / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Впрочем, и в самом "СибКомплекте" после пожара установили на своей крыше видеонаблюдение и готовы предоставить все материалы в правоохранительные органы.

Честно и не честно

По словам Сергея Полозова, крайне несправедливо, когда крупная, честная компания не может отстоять свои законные права, а предпринимателю, вероятно, нарушающему закон, все буквально сходит с рук. При этом Колганков, видимо, продолжает восстанавливать здание, несмотря на запрет суда в период разбирательства.

«У нас крупное промышленное предприятие, мы работаем уже более 20 лет. Платим налоги, вся зарплата – официальная, создаем все условия для комфортной работы сотрудников, а их у нас почти 100 человек, участвовали в национальном проекте "Производительность труда". И мы уже больше года не можем добиться соблюдения своих прав», – подчеркивает Сергей Полозов.

Опасно для жизни и работы

История не ограничивается только вопросом захвата земли. Здание, по мнению собеседника, представляет угрозу имуществу, но что важнее – жизни и здоровью людей. 8 ноября 2024 года в якобы несуществующем здании произошел пожар, крыша частично обрушилась, стены были повреждены.

Даже сегодня видны следы гари и останки расплавленных металлических опор перекрытия. Существенная часть стены накренена в сторону "соседей".

«Мы просто опасаемся, что в любой момент стена рухнет. Поэтому рядом не ходят люди, мы не ставим технику и машины. Если что-то случится с его зданием, отвечать-то потом нам, на нашей же территории стоит. Абсурд просто. Участок наш, мы за него платим и не можем им полноценно пользоваться. Не можем построить здесь склад готовой продукции, сделать парковку, она нам очень нужна, не можем построить там спортивный комплекс для сотрудников и жителей города, хотя такие планы у нас есть», – говорит Сергей Полозов.

Здание на Попова, 248а / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Опасения не случайны. В начале августа 2025 года по заказу "СибКомплекта" объект оценил независимый эксперт.

«Техническое состояние основных несущих конструкций здания по адресу Попова, 248а, в части западной стены и крыши оценивается как аварийное для несущих стен, колонны, крыши и кровли и ограниченно работоспособное для фундамента. Имеется угроза их обрушения, угроза для жизни и здоровья людей, находящихся в непосредственной близости со строением», – сказано в отчете эксперта.

Более того, в компании были вынуждены оборудовать за собственный счет на своем участке рядом со стеной пожарный гидрант – на случай, если произойдет еще одно возгорание. А также приобрести технику для откачки воды.

"СибКомплект" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Корреспондент amic.ru обратился за комментарием к Владимиру Колганкову. Однако выяснить его позицию по телефону или связаться каким-либо другим способом не получилось. Из открытых судебных источников известно, что он выступает соответчиком в нескольких делах. Одно из них касается взыскания убытков на 82 млн рублей, другое – убытков на 800 тысяч, еще одно взыскание на 80 тысяч. И два дела, где истцами выступают страховые компании.