Россиянам напомнили об уголовной ответственности за самозахват парковочного места
Адвокат объяснила, что земля во дворе — общая собственность жильцов
01 апреля 2026, 08:34, ИА Амител
Часто во дворах многоквартирных домов у водителей возникают проблемы с парковкой. Некоторые люди "бронируют" себе место, устанавливая самодельные конструкции — блоки, цепи, шлагбаумы. Адвокат МКА "Закон и Решение" Зульфия Атаханова в комментарии "Газете.ру" объяснила, что так делать нельзя: земля во дворе не является личной территорией и принадлежит всем собственникам квартир.
Самозахват может привести к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ. Штраф — до 10 тысяч рублей, а если известна кадастровая стоимость участка, то от 1 до 1,5% (но не менее 5 тысяч рублей).
Если из-за перекрытия соседи не могут выехать или нет проезда для экстренных служб, наступает уголовная ответственность. По ст. 330 УК РФ грозит штраф до 80 тысяч рублей, арест на полгода, а при отягчающих обстоятельствах — лишение свободы до пяти лет.
Любой собственник квартиры может обратиться в суд с иском об устранении препятствий в пользовании общим имуществом (ст. 304 ГК РФ). Суд обяжет нарушителя за свой счет убрать заграждения, а если демонтаж проводили принудительно — взыщет расходы.
Единственный законный способ закрепить место — провести общее собрание, заручиться согласием более 70% собственников и согласовать схему с муниципалитетом.
Даже в этом случае земля не переходит в частную собственность, а используется на условиях, утвержденных жильцами.
09:24:18 01-04-2026
Про 70% информация устаревшая. С прошлого года все решения только 100% собственников голосов. Иначе так же уголовная ответственность за подделку голосов плюсом.
09:30:10 01-04-2026
Любой собственник квартиры может обратиться в суд --- мне кажется это такой головняк, что проще закидать завялениями полицию, прокуратуру, администрацию, если им это надоест, они без суда разберутся
09:42:55 01-04-2026
дык на кого подавать и с кого взыскивать будут?
09:55:08 01-04-2026
уголовная? уже посадки были?
10:18:54 01-04-2026
Редко в каком дворе тросы, цепи не натянуты. Участковые видят это, но мер не принимают. Ждут, пока жильцы донос напишут.
10:34:14 01-04-2026
Первое апреля - за всё теперь отвечает МАХ!
11:40:27 01-04-2026
На словах все борзые, но если гражданин занимался единоборствами, знает страшные слова типа самбо, дзюдо, лоу-кик, то кто ему указ на паркинге?
11:49:01 01-04-2026
Гость (11:40:27 01-04-2026) На словах все борзые, но если гражданин занимался единоборст... напрмер биатлонист
12:09:20 01-04-2026
Musik (11:49:01 01-04-2026) напрмер биатлонист... Да вообще любой с легальным стволом
12:53:15 01-04-2026
Гость (12:09:20 01-04-2026) Да вообще любой с легальным стволом... Что толку от меча в руке труса...
14:47:28 01-04-2026
Гость (12:53:15 01-04-2026) Что толку от меча в руке труса...... Толк есть, трус может нажать на курок со страху. И не будет смелого качка. Или будет инвалид, которого даже дохлый трус потом сможет запинать
12:52:20 01-04-2026
Musik (11:49:01 01-04-2026) напрмер биатлонист... Важно себя поставить сразу правильно. Пока характер не показал - ты мишень. И коалицию сколотить влиятельную.
12:33:21 01-04-2026
Хотелось осведомится, кто вообще за это отвечает -муниципалитет или полиция?
У меня на ночь машина паркуется на ночь в гараже, но в течение дня возникает необходимость припарковаться на улице. Подъезжаешь днем - куча свободных мест, но за цепочками, шлагбаумами или др. И чем дальше тем больше безобразия. Я еще понимаю, если шлагбаум стоит на внутренний двор дома. Но все натыкали их на проезде. У нас из ближайших 4 домов - четыре шлагбаума - но все ездят по одной дороге - разбили еще осенью в хлам, сейчас вообще ужас плюс раскопали водопровод.
Вообще это как-то упорядочивается или каждый дятел, возомнивший себя собственником, будет вбивать штыри в асфальт и вешать цепочки?
13:51:45 01-04-2026
Гость (12:33:21 01-04-2026) Хотелось осведомится, кто вообще за это отвечает -муниципали... надо сначала ваш гараж проверить - а то может стоит не законно и электричество незаконно подведено...
а если серьезно - подвожу сына школе - у всех хрущевок так . Сначала бесило - а потом я стал осознавать что просто жильцов загнали в такие условия.. Там вообще нет карманов для парковок... Кто что смог себе сгондобить ( щебень и т.п.) и ставят тросики да цепи. Их жизнь заставила....
14:09:34 01-04-2026
У меня гараж кооперативный и находится на 3 этаже здания. ГОНДОБИТЬ я ничего не собираюсь. Вы сначала себя проверьте. Про жизнь заставила - мне не интересно. Обычно это не жизнь - а на*рать на других.
15:55:08 01-04-2026
Юрию (14:09:34 01-04-2026) У меня гараж кооперативный и находится на 3 этаже здания. Г... по вашему если живешь в хрущевке - машину не покупай ? или как ? Вы этим людям можете какой то совет дать ? Гаражи всем купить ? Где раньше было пустое место с уродскими железными гаражами - все расчистили и застроили.
16:43:09 01-04-2026
Я ни Вам, ни другим людям советов не даю.
Могу только сказать, что в некоторых странах (и дружественных и недружественных) именно так, как ВЫ говорите. Кто застроил чего - где, это не ко мне.
И мне жаль, в какой то мере, что при наших просторах так все устроено.
И весь город заполнен где попало расставленными колымагами и в остальных местах перекопан погребами, разнокалиберными и провалившимися.
Я лишь декларировал, что нужно соблюдать законодательство и немного думать о других людях.
Если ВЫ так не считаете, это Ваши проблемы или не проблемы, мне они не интересны.