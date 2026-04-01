Россиянам напомнили об уголовной ответственности за самозахват парковочного места

Адвокат объяснила, что земля во дворе — общая собственность жильцов

01 апреля 2026, 08:34, ИА Амител

Колесо автомобиля / Фото из архива amic.ru

Часто во дворах многоквартирных домов у водителей возникают проблемы с парковкой. Некоторые люди "бронируют" себе место, устанавливая самодельные конструкции — блоки, цепи, шлагбаумы. Адвокат МКА "Закон и Решение" Зульфия Атаханова в комментарии "Газете.ру" объяснила, что так делать нельзя: земля во дворе не является личной территорией и принадлежит всем собственникам квартир.

Самозахват может привести к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ. Штраф — до 10 тысяч рублей, а если известна кадастровая стоимость участка, то от 1 до 1,5% (но не менее 5 тысяч рублей).

Если из-за перекрытия соседи не могут выехать или нет проезда для экстренных служб, наступает уголовная ответственность. По ст. 330 УК РФ грозит штраф до 80 тысяч рублей, арест на полгода, а при отягчающих обстоятельствах — лишение свободы до пяти лет.

Любой собственник квартиры может обратиться в суд с иском об устранении препятствий в пользовании общим имуществом (ст. 304 ГК РФ). Суд обяжет нарушителя за свой счет убрать заграждения, а если демонтаж проводили принудительно — взыщет расходы.

Единственный законный способ закрепить место — провести общее собрание, заручиться согласием более 70% собственников и согласовать схему с муниципалитетом.

Даже в этом случае земля не переходит в частную собственность, а используется на условиях, утвержденных жильцами.