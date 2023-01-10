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Морозы до -40 градусов пришли в Алтайский край. Когда ждать потепления?

Со вторника по четверг днём столбики термометров не поднимутся выше -20…-28 градусов, но значительно холоднее будет ночью

10 января 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтайский край оказался под влиянием антициклона, с которым установились крепкие сибирские морозы. Местами столбики термометров в ближайшие дни опустятся почти до -40 градусов, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

«В период с 10 по 12 января в ночные часы ожидается до -28…-33 градуса, местами выхолодит до -39», — сообщила синоптик.

Со вторника по четверг днём столбики термометров не поднимутся выше -20…-28 градусов.

Небольшое потепление начнётся лишь с 13 января, добавила Людмила Сырых.

 

Комментарии 37

  • Ожидаем очередного подорожания комуслуг еще в два раза!
    10 января, Гость   Ответить
  • Ожидаем очередного подорожания комуслуг еще в два раза!--- ошибаетесь, при аномальных морозах комуслуги дорожают в три раза
    10 января, Гость   Ответить
  • Да че то вы мало сулите, кричите в 10 раз! Я вот смотрю на вас и поражаюсь - вроде бы такие как вы уже должны бы выбыть из цивилизационной орбиты, но нет, вы ещё пылите… Если из вас двоих хоть один покажет квитанцию на ЖКУ с одной суммой, а следующую квитанцию с суммой Х2, а то и Х3, готов вам коньяк поставить. Но я спокоен за свой коньяк, вы не покажите, так как такого не было в природе.
    10 января, Гость   Ответить
  • ну забыли что в сибири живете? едьте на юг там нет платы за отопление
    10 января, Гость   Ответить
  • Ну я примерно так и написал ))) еще два раза т.е. в два раза уже подняли ) и еще поднимут !!!
    10 января, Гость   Ответить
  • еще два раза т.е. в два раза уже подняли ) и **** Будь добр, квитанцией гнилой базар подтверди, ну, насчёт двух раз)
    10 января, Гость   Ответить
  • Куда кидать скин квитанции с начислением в 2 раза больше по отоплению в декабре чем в ноябре и где забирать коньяк?
    10 января, Гость   Ответить
  • И да в ноябре за двушку 2954,27 рублей отопление в декабре 6503,86 - принесу лично в руки оригиналы квитанций, коньяк надеюсь у вас не паленка?
    10 января, Гость   Ответить
  • Что за быдляк про гнилой базар гонит? Не зассышь реально отдать коньяк за двойное начисление по отоплению?
    10 января, Гость   Ответить
  • Не зассышь реально отдать коньяк за двойное начисление по отоплению?--- как-то быстро пресс-служба СГК слилась, могли бы по 100 рублей собрать на коньяк, чай не бедные
    10 января, Гость   Ответить
  • Ожидаем очередного подорожания комуслуг еще в два раза!
    10 января, Гость   Ответить
  • Отопление ноябрь - 3 080 руб., декабрь - 7 075 руб.
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, Покажите Ваши квитанции тогда)! Мы, например всем подъездом готовы показать.
    10 января, Гость   Ответить
  • гнилой базар подтверди---за слова мужчина отвечать должен
    10 января, Гость   Ответить
  • Насколько я слышал уже некоторые жильцы направили коллективные иски в прокуратуру по поводу необъяснимого увеличения потребленных калорий, которые почему-то очень сильно выросли, даже в сравнении с холодными периодами прошлых лет. Пусть прокуратура разберется, данная тема очень актуальна практически для всего населения города.
    10 января, Гость   Ответить
  • Квитанция с суммой итого в один месяц условно 100 рублей, во второй 200. Показывайте. Месяца последовательные.
    10 января, Гость   Ответить
  • Показывайте. - ну смотри - показываю, видишь?
    10 января, Гость   Ответить
  • Мы, например всем подъездом готовы показать.... Мы и домом можем - но то ссыкло что кичится по поводу коньяка уже давно слился.
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, показываю, видишь? --- Вижу!!!!!!!!!!! Вы правы!!! У меня примерно такой же рост в квитанциях!! Чтоб им пусто было СГК, мерам, губерам жадным.
    10 января, Гость   Ответить
  • Хватит спорить, куда ехать за коньяком?
    10 января, Гость   Ответить
  • ну что,так и не дождались коньяка,а что хотели-какой поп,такой и приход
    10 января, Гость   Ответить
  • Нажаловались? Теперь в квартирах холодина! Батареи чуть теплые. Зато на 100 рублей меньше заплатим. Может быть. Попова 36, 38, 40, 42.
    11 января, Гость   Ответить
  • Теперь в квартирах холодина! - нормально у нас в квартирах , в УК обращайтесь в свое
    11 января, Гость   Ответить
  • Теперь в квартирах холодина! - нормально у нас в квартирах , в УК обращайтесь в свое--------У этих домов одна УК. Если у тебя в квартире тепло, то несказанно рады этим!
    11 января, Гость   Ответить
  • Теперь в квартирах холодина! Батареи чуть теплые. ----- А что вы хотите в домах с "элитарным панорамным" остеклением от пола до потолка а-ля "у нас тут анталия" и со стенами в один силикатный блок и слой минерал ваты. *** Между прочим, кто хочет знать, что происходит с минералватой под фальшфасадной облицовкой, может насладиться зрелищем чёрного от плесени утеплителя на фасаде дома быта на ленинском сразу за разломанным мостом. А ведь так в нашем климате будет на всех "элитарных" человейниках! *** Просто страшно становится за город и людей!!!
    11 января, Гость   Ответить
  • Алё, а кто последний за коньяком? Или уже можно не занимать, коньякодаватель слился...))
    11 января, Гость   Ответить
  • А что вы хотите в домах с "элитарным панорамным" остеклением от пола до потолка а-ля+++++++Ты бы хоть посмотрел, где эти дома находятся и что это за дома. Обычные пятиэтажки-хрущевки. Но тебе же ылитки покая не дают. Сказанол было про конкретные адреса. И холодно не потому что батареи красные а остекление панорамное. Батареи холодные.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, Теперь в квартирах холодина! --- У Вас квартира в магазине? Попова 36 это магазин вообще то)))
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, коньякодаватель слился...)) --- Так он еще вчера слился)
    11 января, Гость   Ответить
  • коньякодаватель слился... - там жирная троляка была
    11 января, Гость   Ответить
  • Попова 36, 38, 40, 42. - понапокупают квартир в 4 домах потом жалятся
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, понапокупают квартир в 4 домах потом жалятся === Вот-вот)))
    11 января, Гость   Ответить
  • А Если учесть что Попова 36 - хоз магазин так он еще и монополист - пусть мерзнет!
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, понапокупают квартир в 4 домах потом жалятся === Вот-вот)))+++++Какая острая острица!
    11 января, Гость   Ответить
  • понапокупают квартир в 4 домах --- Так под шумок еще и магазинчик прихватят)
    11 января, Гость   Ответить
  • Обычные пятиэтажки-хрущевки. Но тебе же ылитки покая не дают. ----- Ну да, а на той же теплотрассе питаются "элитарные" человейники "а-ля у нас тут анталия" с мощнейшими электронасосами. Отсюда и холодрыга во всех домах без исключения. А плата "за тепло" на равных раскидывается на всех - и на простых, и на "элитариев" за стенками в один пеноблок **** Мозгами-то пошевелить и элементарно сообразить, что к чему, ума совсем не хватает?
    11 января, Гость   Ответить
  • Веду начисление по квитанциям. Домов много почти 100, есть 2 дома по С.Армии пятиэтажки с газом кирпичные. Там отопление в 1,5 раза больше чем в обычных панельках. Проверяли все подряд ну так натопили.
    11 января, Гость   Ответить
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