Морозы до -40 градусов пришли в Алтайский край. Когда ждать потепления?

Со вторника по четверг днём столбики термометров не поднимутся выше -20…-28 градусов, но значительно холоднее будет ночью

10 января 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край оказался под влиянием антициклона, с которым установились крепкие сибирские морозы. Местами столбики термометров в ближайшие дни опустятся почти до -40 градусов, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

«В период с 10 по 12 января в ночные часы ожидается до -28…-33 градуса, местами выхолодит до -39», — сообщила синоптик.

Со вторника по четверг днём столбики термометров не поднимутся выше -20…-28 градусов.

Небольшое потепление начнётся лишь с 13 января, добавила Людмила Сырых.