Глава Барнаула Франк и команда «Единой России» подали документы на участие в выборах гордумы

Местное отделение ЕР во главе с мэром Барнаула Вячеславом Франком представило документы на выдвижение на выборы в гордуму в Центральную районную территориальную избирательную комиссию города. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Вячеслав Франк идёт в списке под первым номером. Кроме него в тройке также действующий председатель БГД Галина Буевич и почётный строитель России Владимир Отмашкин.

«Вместе с однопартийцами мы утвердили тройку лидеров партии. Я предложил свою кандидатуру в число лидеров тройки, так как являюсь и секретарём партии, и главой города. Считаю правильным не оставлять партийцев, а вести их за собой. Также мы включили в тройку председателя городской думы, ректора института культуры Галину Буевич и эксперта в области градостроительства Владимира Отмашкина», — напомнил Франк.

Также в списке будут и другие действующие депутаты, медики, педагоги, представители сферы предпринимательства, общественники.

«Все они — лидеры, готовые работать на благо города. А главное — всех их поддержали барнаульцы ещё в мае во время процедуры предварительного голосования „Единой России“. Подчеркну, наша партия провела ещё до старта избирательной кампании конкурентное голосование, в ходе которого только барнаульцы решали, кого они хотели бы видеть своими представителями в городской думе», — подчеркнул глава города.

Напомним, выборы в БГД пройдут в течение трёх дней — 9, 10 и 11 сентября. Документы на регистрацию в Центральную районную территориальную избирательную комиссию уже подали и представители партии «Новые люди». Скоро это сделают и другие партии, уже объявившие имена своих кандидатов: КПРФ и ЛДПР.