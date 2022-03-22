Мартиросян может заменить Ивана Урганта на Первом канале

Шоу «Вечерний Ургант», которое было приостановлено после начала спецоперации РФ на Украине из-за изменения эфирной сетки Первого канала, снова вернётся в эфир. Однако, как сообщает «Экспресс газета», осенью там выйдет новое вечернее шоу, ведущим которого может стать комик Гарик Мартиросян.

Сам Мартиросян сыронизировал, что передачу могут назвать «Круглосуточный Мартиросян». Жена комика же решила подшутить над аудиторией и заявила, что в действительности «передачу „Круглосуточный Мартиросян“ будет вести Иван Ургант».

Напомним, что сам Ургант воспользовался приостановкой рейтинговой программы и улетел с семьёй в Израиль. Ведущий опроверг слухи о возможной эмиграции, заявив, что отправился отдохнуть.