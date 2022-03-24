Песков прокомментировал «исчезновение» Шойгу
По словам представителя Кремля, у министра сейчас «много забот»
24 марта 2022, 17:41
У главы Минобороны России Сергея Шойгу сейчас много забот, это не лучшее время для медийной активности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Слушайте, ну у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать «исчезновение» Шойгу из информационного пространства.
На просьбу прокомментировать сообщения издания «Агентство» о якобы проблемах со здоровьем министра Песков сказал: «Не нужно слушать издание «Агентство». Он посоветовал обратиться с вопросом в Минобороны.
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