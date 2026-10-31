Особое внимание уделили гражданам, рассматривающим криптовалюту как способ сохранения личных накоплений

31 октября 2026, 13:34, ИА Амител

Криптовалюты / Майнинг / Крипта / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россиянам не стоит использовать криптовалюту для накопления сбережений из-за высоких рисков потери средств. С таким предупреждением выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с ТАСС депутат также выразил мнение, что российские криптовалютные биржи будут безопаснее зарубежных благодаря государственному регулированию.

Поводом для обсуждения надежности криптовалютных площадок стала информация о возможном взломе Binance. Ранее бывший руководитель биржи Чанпэн Чжао допустил, что платформа подверглась хакерской атаке. Впоследствии компания сообщила, что предполагаемые потери в результате инцидента с безопасностью могли достигнуть 6,3 миллиарда долларов.

Комментируя ситуацию, Аксаков заявил, что контроль со стороны российских властей должен обеспечить более высокий уровень защищенности отечественных торговых площадок.

"Российские биржи будут все равно безопаснее, поскольку они регулируются российским законодательством и будут находиться в российском контуре контроля и регулирования", — сказал он.

При этом парламентарий подчеркнул, что даже наличие государственного надзора не устраняет риски, связанные с операциями с цифровыми активами. По его словам, участникам криптовалютного рынка необходимы профессиональные знания и осторожность.

"Если говорить о ситуации, которая сейчас сложилась, она еще раз подтверждает большую рискованность использования этих инструментов и, соответственно, надо миллион раз подумать, прежде чем на этом рынке работать. Надо быть очень аккуратными, очень профессиональными", — подчеркнул депутат.

Особое внимание Аксаков уделил гражданам, рассматривающим криптовалюту как способ сохранения личных накоплений. Он призвал не использовать цифровые активы для этих целей.