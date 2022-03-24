США ввели новые санкции против России

Минфин США ввел новые санкции против десятков оборонных предприятий России и 328 депутатов Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, новые американские ограничения затронули 48 российских предприятий. Им будет отказано в предоставлении западных технологий и финансовых ресурсов. Также отмечается, что Вашингтон ввел санкции против основных вертолетостроительных предприятий России.

Напомним, что санкции были анонсированы еще 23 марта. Тогда советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что новые рестрикции затронут «как физлиц: политиков, олигархов, так и организации».