«Тихая и неинтересная кампания»: эксперты оценили итоги выборов в думу Барнаула

«Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах в Барнаульскую городскую Думу. Кандидаты от партии власти победили на всех 20 одномандатных округах, а также по спискам набрали 47,9%. По предварительным подсчётам, в новый состав БГД войдут 30 депутатов от «Единой России», четыре — от КПРФ и по два — от «Новых людей», «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР. Впрочем, результаты пока предварительные. Политологи отмечают, что предвыборная кампания была вялой, агитации было мало, и вместо того чтобы приглашать избирателей на участки, власть, наоборот, «сушила» явку. К чему это привело и как оценивают результаты выборов политологи Алтайского края, читайте на amic.ru.

Аномально низкая явка

Как пояснил известный политтехнолог Константин Лукин, результаты выборов в Барнаульскую гордуму не стали неожиданными. Интрига заключалась лишь в том, уступит ли «Единая Россия» хоть один мандат представителям других партий. Этого, по словам политтехнолога, не произошло из-за аномально низкой явки — 13,6%.

«Все в целом понимали: если явка в субботу и воскресенье будет на уровне пятницы, 9 сентября (4,06% - прим.ред), то „Единая Россия“ выиграет эти выборы с оглушительным успехом. Так и получилось. Была бы явка в районе 20% — результаты, возможно, были бы другими. Муниципальные выборы — неинтересная кампания для жителей. Это в очередной раз подтвердилось. Результаты на муниципальных выборах зависят от того, кто приведёт своего избирателя на участок», — отметил Константин Лукин.

Эксперт добавил, что убедительная победа «Единой России» свидетельствует о том, что жители Барнаула в условиях проведения СВО объединились вокруг действующей власти и опасались резких перемен.

«Люди решили, что сейчас не время для внутренних разборок, нужно всем сплотиться», — добавил Лукин.

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Профессор кафедры философии и политологии АлтГУ, доктор политических наук Ярослава Шашкова отметила amic.ru, что аномально низкая явка говорит о минимальном интересе барнаульцев к муниципальному управлению. Его могла бы подогреть активная предвыборная кампания, но в этом году информационное сопровождение было «малобюджетным, вялым и малозаметным». Большинство людей в выходные копали картошку, ездили на рыбалку или жарили шашлыки, поэтому не пришли на участки.

«Хотя агитация везде была, но на неё граждане обычно не очень обращают внимание. И, конечно, в полной мере проявился перенос Дня голосования на сентябрь, впрочем, чего власть и добивалась, вводя такую меру. Особенно это касается аграрных регионов, когда идут садово-огородные работы, граждане, естественно, не идут голосовать. Поэтому результат достаточно закономерен», — отметила Ярослава Шашкова.

В дальнейшем низкая явка может аукнуться низким уровнем доверия к гордуме, говорит политолог. При этом она не ожидает каких-то протестных акций, по её мнению, это, скорее, выразится в усилении оттока населения из Барнаула.

«Низкая информированность, низкое доверие, как следствие — нарастание дальнейшего недовольства граждан жизнью в городе», — говорит политолог.

Доминирование «Единой России»

О том, что выборы прошли «практически незаметно и тихо» amic.ru отметил и доктор исторических наук, профессор Юрий Чернышов. Эксперт отмечает, что наличие в стране каких бы то ни было выборов все-таки лучше, чем их полное отсутствие.

«Однако необходимо объективно оценивать ту обстановку, на фоне которой происходят выборы. Вряд ли уместны сейчас бравурные речи о том, что „ничего такого“ у нас не происходит, что все имели возможность выступать и выдвинуться, что выборы прошли прозрачно, отлично и т.д. На самом деле не все так прекрасно. Обстановка сложная, а выборы прошли почти незаметно и при очень низкой явке избирателей», — говорит Юрий Чернышов.

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Он подчеркнул, что многим избирателям не довелось получить ни приглашений на выборы, ни программ кандидатов и партий, ни даже их списков. Между тем легитимность власти во многом зависит от того, какая часть граждан её осознанно поддержала, говорит профессор.

«Мнение 10-15% людей, пришедших на выборы, не вполне отражает мнение большинства, но всё-таки и в итогах этого голосования можно увидеть отражение нынешних тенденций. На Алтае с его традиционно низким уровнем жизни голосование очень часто бывает не столько за кого-то, сколько против. На выборы в БГД по одномандатным округам прошли все единороссы, а вот по партийным спискам ЕР, по предварительным данным, получила менее 47%. Традиционно заметно влияние КПРФ — более 15%, а также стремление части избирателей хоть как-то освежить состав политической элиты: более 25% в сумме набрали „Справедливая Россия“, „Новые люди“ и ЛДПР. И ещё более 11% получили другие допущенные к выборам партии», — говорит Чернышов.

При том, что КПРФ показала второй результат, «Коммунисты России» на этих выборах в гордуму набрали всего 3,5%. Ярослава Шашкова отмечает, что оттянуть голоса у «старших коммунистов» у них не получилось. Это связано с тем, что голосование, по сути, было мобилизацией, то есть на избирательные участки пришли те, кого партиям удалось убедить прийти туда.

«Тот электорат коммунистов, который пришёл, он точно понимал, что идёт голосовать за КПРФ. „Коммунисты России“, как партия спойлер, не проводящая какой-то активной работы, а надеющаяся на путаницу в названиях, не получила голосов. Которые и не должна была получить, не имея активной избирательной кампании», — сказала Ярослава Шашкова.

Новый состав БГД

Набранное большинство «Единой России» позволит членам партии занять в новом составе порядка 30 из 40 мандатов, говорит Ярослава Шашкова. Учитывая это доминирование, не должно возникнуть и проблем при распределении ключевых постов внутри гордумы.

«По сути, решение будет приниматься внутри фракции, учитывая, что значительная часть депутатов либо представители бизнеса, либо бюджетники, едва ли они будут претендовать на освобождённые посты в думе. Скорее всего, мы увидим почти старый руководящий состав», — заключил политолог.