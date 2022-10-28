«Ухожу в никуда». Трансгендер Юлия Алешина о запрете ЛГБТ-пропаганды, прощании с политикой и своем будущем

Лидер алтайского отделения партии «Гражданская инициатива» Юлия Алёшина стала героем федеральных новостей, заявив о своём уходе из политики. Причина — законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, который Госдума уже приняла в первом чтении. Политик не сомневается, что документ скоро будет окончательно принят и окончательно отрежет ей путь во власть.

Алёшина рассказала amic.ru о том, что думает о новом законе, как принимала решение об уходе из политики и чем планирует заниматься теперь.

«Сложно и невыносимо»

Решение прекратить свою политическую деятельность Алёшина приняла только из-за закона, запрещающего ЛГБТ-пропаганду. Ещё летом она пыталась стать депутатом Барнаульской городской Думы, но получила отказ в регистрации на выборы. Теперь же даже попытки участвовать в политической жизни страны Юлия считает невозможными.

«Да, закон пока принят только в первом чтении. Но, думаю, ни у кого нет сомнений, что он будет так же принят во втором и третьем и окончательно вступит в силу. Лично для меня картина прояснилась уже на прошлой неделе, когда были парламентские слушания. Я их посмотрела и всерьёз задумалась о будущем и своей политической деятельности. Решение непростое, но другого выхода нет», — объясняет Алёшина.

Юлия подчёркивает: пусть в законе ничего не сказано об участии ЛГБТ-людей в политике, вести деятельность после его принятия будет невероятно трудно.

«В первую очередь, это, конечно, политические ограничения для меня. Не только для меня, но и для всех ЛГБТ-людей. Целые социальные группы оказываются отрезаны от возможности участвовать в политике. Закон ведь о запрете пропаганды. А мы видим, что в нашей стране пропаганду и информирование разделяют не всегда. Вполне вероятно, под пропаганду будет попадать вообще любой вид информации. Соответственно, вести публичную политическую деятельность будет сложно. А может, и вообще невыносимо», — констатирует политик.

Решение оставить политику Алёшиной далось непросто.

«Как-то у меня вообще в жизни мало чего лёгкого бывает. В основном всё сложно и трудно. Поэтому я уже привыкла жить в таком режиме», — подчёркивает Юлия.

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«Госдума борется ни с чем»

Сам закон ущемляет права российских граждан, считает Алёшина. По её мнению, эта инициатива нашему обществу абсолютно ничего не даст.

«Этот закон абсолютно бесполезный и не нужный. Потому что на самом деле никакой пропаганды нет. То есть Госдума борется с тем, чего не существует, и собралась бороться ни с чем. Пропаганда — это призывы „за“. Можно даже аналогию с избирательным правом провести. Есть агитация, когда кандидаты призывают проголосовать за них. А есть просто информирование, когда и где пройдут выборы и как проголосовать. И так во всех сферах жизни. Я не вижу, чтобы в России кто-то активно агитировал за ЛГБТ. Тем не менее законопроект принимают», — рассуждает Алёшина.

Если закон примут, за пропаганду ЛГБТ будут выписывать большие штрафы. Но лидер алтайской «Гражданской инициативы» не исключает, что в дальнейшем введут и более жёсткие меры наказания.

«Таких законопроектов пока нет, но это возможно. Можно просто вспомнить мою дискуссию с депутатом Госдумы Ниной Останиной летом этого года. Там она вообще предлагала ввести уголовную ответственность за ЛГБТ-пропаганду. Поэтому нельзя исключать, что и до такой кондиции мы со временем дойдём, что будет дальнейшее закручивание гаек», — предполагает политик.

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«Не стоять в коридорах, а реально заниматься политикой»

На данный момент Юлия Алёшина не знает, чем будет заниматься дальше. Никаких конкретных планов у неё нет.

«Я ухожу абсолютно в никуда. Поэтому открыта к предложениям», — сообщила политик.

Пока же она планирует заняться личной жизнью. Самая главная цель — завершить трансгендерный переход, отметила Алёшина.

Также она не исключает, что однажды сможет вернуться и в политическую деятельность. Но подчёркивает, что для этого нужны глобальные изменения.

«Это возможно, если произойдут серьёзные политические изменения. Если система станет более мобильной. Если мне и таким как я дадут возможность заниматься политической деятельностью, причём реальной. Не просто пытаться пробиться: бегать в краевой парламент и стоять там в коридорах или появиться в избирательной комиссии и получить отказ. А заниматься настоящими делами. Тогда не исключено, что я вернусь. Мне 32 года, времени у меня ещё много. Но когда это может случиться, большой вопрос», — объясняет политик.

При этом из страны она уезжать не собирается. Подчёркивает, что хочет и дальше жить в России.

«Конечно, я об этом думала как о возможном варианте. Но в ближайшее время не планирую. Здесь совокупность причин. Есть не только обстоятельства, но и убеждения. У меня русский менталитет и это моя родная страна. Конечно, я хотела бы жить здесь», — рассуждает Алёшина.