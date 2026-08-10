После извержения супервулкана Йеллоустоун человечеству может грозить голод

Климатолог Кристина Даль напомнила о последствиях крупных извержений

10 августа 2026, 10:19, ИА Амител

Вулкан / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Американский климатолог, вице‑президент центра Climate Central Кристина Даль в интервью РИА Новости рассказала, что извержение супервулкана Йеллоустоун способно спровоцировать неурожаи и голод в мировом масштабе.

Недавно в районе кальдеры Йеллоустоуна зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 — это самый сильный подземный толчок в регионе с начала года. Ему предшествовала серия из 11 более слабых сейсмических событий. По оценкам исследователей, активность вулкана может указывать на то, что он находится ближе к извержению, чем считалось ранее.

Эксперт сослалась на исторические примеры: крупные вулканические извержения, вроде катастрофы на Тамборе, становились причиной неурожаев и голода сразу на нескольких континентах.

Кристина Даль отметила, что, несмотря на возросшую взаимосвязанность мировой продовольственной системы, резкие климатические сдвиги остаются серьезной угрозой для сельского хозяйства.

В качестве примера климатолог привела аномальную жару и засуху в России в 2010 году, которые обернулись значительными потерями урожая. По словам Даль, климатические изменения способны крайне быстро отразиться на объемах сельхозпроизводства.

За последние 2,1 миллиона лет Йеллоустоунская кальдера трижды переживала масштабные извержения. При этом, согласно данным Геологической службы США, на данный момент нет признаков надвигающегося катаклизма, а вероятность крупного извержения оценивается специалистами как крайне низкая.