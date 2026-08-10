После извержения супервулкана Йеллоустоун человечеству может грозить голод
Климатолог Кристина Даль напомнила о последствиях крупных извержений
10 августа 2026, 10:19, ИА Амител
Американский климатолог, вице‑президент центра Climate Central Кристина Даль в интервью РИА Новости рассказала, что извержение супервулкана Йеллоустоун способно спровоцировать неурожаи и голод в мировом масштабе.
Недавно в районе кальдеры Йеллоустоуна зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 — это самый сильный подземный толчок в регионе с начала года. Ему предшествовала серия из 11 более слабых сейсмических событий. По оценкам исследователей, активность вулкана может указывать на то, что он находится ближе к извержению, чем считалось ранее.
Эксперт сослалась на исторические примеры: крупные вулканические извержения, вроде катастрофы на Тамборе, становились причиной неурожаев и голода сразу на нескольких континентах.
Кристина Даль отметила, что, несмотря на возросшую взаимосвязанность мировой продовольственной системы, резкие климатические сдвиги остаются серьезной угрозой для сельского хозяйства.
В качестве примера климатолог привела аномальную жару и засуху в России в 2010 году, которые обернулись значительными потерями урожая. По словам Даль, климатические изменения способны крайне быстро отразиться на объемах сельхозпроизводства.
За последние 2,1 миллиона лет Йеллоустоунская кальдера трижды переживала масштабные извержения. При этом, согласно данным Геологической службы США, на данный момент нет признаков надвигающегося катаклизма, а вероятность крупного извержения оценивается специалистами как крайне низкая.
10:26:09 10-08-2026
учитывая то что человечество живет с колес, и без автоматики - никуда.
то это будет масштабная катастрофа. с откатом на десятки лет.
10:27:25 10-08-2026
Лучше бы метеорит, раз и всё
10:47:16 10-08-2026
Гость (10:27:25 10-08-2026) Лучше бы метеорит, раз и всё ... Какие обстоятельства сформировали ваш философский взгляд на мир?)))
10:54:44 10-08-2026
Гость (10:47:16 10-08-2026) Какие обстоятельства сформировали ваш философский взгляд на ...
Текущая реальность
11:00:34 10-08-2026
Гость (10:47:16 10-08-2026) Какие обстоятельства сформировали ваш философский взгляд на ...
есть мнение, что ужасный конец - лучше ужаса без конца.
на память не приходится ни одного фильма или сериала, в которых показано хорошее будущее.
13:44:14 10-08-2026
Гость (10:27:25 10-08-2026) Лучше бы метеорит, раз и всё ... а че метеорит то? кирпичем тебе по голове и все дела. Остальные пусть живут
10:59:25 10-08-2026
3,3 в каком то там иелоустоуне?
да у нас в горном трясет постоянно по 5-6 -7 баллов
ниче
еще никто не опух от голода
11:25:56 10-08-2026
Гость (10:59:25 10-08-2026) 3,3 в каком то там иелоустоуне? да у нас в горном трясет... и вулканы в горном-не пройти, не проехать.
11:37:53 10-08-2026
таки да. (11:25:56 10-08-2026) и вулканы в горном-не пройти, не проехать. ... Зато на потоках лавы туристы сосиски жарят, красота же
11:40:51 10-08-2026
В Йеллоустоне ничего не будет на нашем веку.
Перед извержением избыточное давление поверхность земли должно пучить, в там, наоборот, за последние десятилетия уровень поверхности земли незначительно снизился
11:50:23 10-08-2026
Американский климатолог, вице‑президент центра Climate Central Кристина Даль в интервью РИА Новости рассказала, что извержение супервулкана Йеллоустоун способно спровоцировать неурожаи и голод в мировом масштабе./////////
Амеры опасаются, что прилетит вдруг волшебник... дрон с бомбочкой - и в Йеллоустоун! Капец Пиндосии! Заранее запугивают недоброжелателей, чтобы не вздумали!
12:44:07 10-08-2026
Гость (11:50:23 10-08-2026) Американский климатолог, вице‑президент центра Climate Centr... Энергия мощных землетрясений в тысячи раз больше чем от ядерной бомбы. Иными словами, бомбочки не спровоцируют, энергии не не, что слону дробина
13:27:16 10-08-2026
Гость (12:44:07 10-08-2026) Энергия мощных землетрясений в тысячи раз больше чем от ядер... А ядерная? Вообще-то тут " бомбочка" - условное обозначеник воздействия извне.
13:56:57 10-08-2026
Гость (12:44:07 10-08-2026) Энергия мощных землетрясений в тысячи раз больше чем от ядер... верно мыслишь. Но ты представь что земной шар состоит из кусков плавающих по магме и трущихся друг о друга. Грамотный террорист сначала пойдет в американскую научную библиотеку, получит геологические карты континента, наклон плит, инфразвуковые снимки елустоуна. Потом построит модель на компьютере и через ИИ тех же суперкомпьютеров сша эту можель обкатает на реальных данных какие плиты куда должны сдвигаться чтобы вызвать сдавливание кальдеры и ее извержение. Затем он проанализирует стыки нужных плит и точки которые сдерживают их движение. Потом опять с помощью ИИ построит и обкатает модель синхронного подрыва в этих точках. Рассчитает время когда луна будет максимально влиять на гравитацию и уже только после двую трех проверок можелей он возьмет две динамитные шашки или гранаты-лимонки и поедет их закладывать - не к вулкану а возможно вообще во флориду в прерии потом в канаду в горы. Заложит в 2 критические точки и эти 2 маленьких шашки рванув когда надо вызовут взрыв елоустоуна
15:49:36 10-08-2026
умник (13:56:57 10-08-2026) верно мыслишь. Но ты представь что земной шар состоит из кус... У вас все красиво придумано.
Кроме того что ученые не знают что у нас под ногами, где какие напряжения, не умеют они даже землетрясения предсказывать.
Ну и лунные приливы не создают дополнительных напряжений. Да, лунные приливы есть, но Луна притягивает с однородной силой вещество на поверхности, и на глубине 10 км, и на 100 км, и на 500. Нет такого что породы напрягаются и рвутся.