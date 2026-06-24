После задержания Шурыгиной российские силовики могут проверить всех моделей OnlyFans
В России взялись за блогеров, зарабатывающих на откровенном контенте
24 июня 2026, 11:38, ИА Амител
В России правоохранительные органы усилили внимание к блогерам, зарабатывающим на продаже откровенного контента. По данным СМИ и Telegram-каналов, поводом для этого стали уголовные дела, возбужденные в отношении нескольких авторов контента для взрослых.
Как сообщает Telegram-канал Baza, сотрудники правоохранительных органов начали проверять аккаунты российских моделей и блогеров, размещающих материалы категории 18+ на специализированных площадках и в закрытых сообществах.
По информации канала, одной из фигуранток уголовного дела стала блогер Диана Шурыгина, которую подозревают в распространении порнографических материалов через закрытый Telegram-канал. Сообщается, что в июне у нее прошли обыски, а суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Также фигуранткой аналогичного дела, по данным СМИ, стала Анастасия Овсянникова, известная под псевдонимом Настя Холод.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов изучают аккаунты российских авторов контента на специализированных платформах на предмет возможного нарушения законодательства о производстве и распространении порнографических материалов.
При этом официальной информации о масштабных проверках всех авторов контента для взрослых правоохранительные органы пока не публиковали.
Юристы отмечают, что ответственность может наступать в случаях, когда следствие усматривает признаки изготовления, распространения или публичной демонстрации материалов, подпадающих под действие соответствующих статей Уголовного кодекса.
В настоящее время обстоятельства уголовных дел устанавливаются, а окончательную правовую оценку действиям фигурантов предстоит дать суду.
11:43:03 24-06-2026
так бы с коррупцией боролись
11:46:37 24-06-2026
... ну начнём с того что Онлифансом руководят украинцы.
И если модель из России, то ей надо или переехать или иметь паспорт другого государства ...
11:48:43 24-06-2026
Зачем? В чем смысл?
22:19:53 24-06-2026
Гость (11:48:43 24-06-2026) Зачем? В чем смысл? ... В традиционных семейных ценностях, которые никому не об...
11:51:54 24-06-2026
животные атавизмы - это пережиток.
инвестируйте в и исследования по подавлениб действия тестостерона и андрогена .
на рождаемости это никак не отразится, напряженность, в том числе криминогенность - снизить в разы..
18844 - дети и семьи только для рождаемости.
все эти любовные любови у оруэлла - были искоренены как вид
11:53:19 24-06-2026
Для отлова онлифанщиц МВД закупит официальные аккаунты на онлифансе и сотрудники весь рабочий день будут отсматривать онлифанский контент? Да это же работа мечты. Волонтеры нужны им?
12:28:56 24-06-2026
А чо там проверять-то? Всё как у всех.
12:38:40 24-06-2026
Да забить в поисковике что-то про взрослый контент, выдаст сотни сайтов. С чем боряться?
14:03:20 24-06-2026
Пузырек (12:38:40 24-06-2026) Да забить в поисковике что-то про взрослый контент, выдаст с...
Видимо они не платят налоги на прибыль ХД
15:44:13 24-06-2026
Гость (14:03:20 24-06-2026) Видимо они не платят налоги на прибыль ХД... Да я глянул. В отношении Шурыгиной именно за распространение порнографии возбуждено дело. Но это очередная борьба с ведьмами. Помню, краем уха слышал, что лет 10 назад оклеветала парня. И отношение к ней не особо. Но что делать тогда с другими сайтами. А вообще, каждый продает себя как может. Кто-то возле станка, кто-то вот таким видео. Кому она сделала плохо.
14:31:40 24-06-2026
Под свою крышу решили взять онлифанс людишки с холодными ручками.