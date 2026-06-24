После задержания Шурыгиной российские силовики могут проверить всех моделей OnlyFans

В России взялись за блогеров, зарабатывающих на откровенном контенте

24 июня 2026, 11:38, ИА Амител

Наручники / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России правоохранительные органы усилили внимание к блогерам, зарабатывающим на продаже откровенного контента. По данным СМИ и Telegram-каналов, поводом для этого стали уголовные дела, возбужденные в отношении нескольких авторов контента для взрослых.

Как сообщает Telegram-канал Baza, сотрудники правоохранительных органов начали проверять аккаунты российских моделей и блогеров, размещающих материалы категории 18+ на специализированных площадках и в закрытых сообществах.

По информации канала, одной из фигуранток уголовного дела стала блогер Диана Шурыгина, которую подозревают в распространении порнографических материалов через закрытый Telegram-канал. Сообщается, что в июне у нее прошли обыски, а суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также фигуранткой аналогичного дела, по данным СМИ, стала Анастасия Овсянникова, известная под псевдонимом Настя Холод.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов изучают аккаунты российских авторов контента на специализированных платформах на предмет возможного нарушения законодательства о производстве и распространении порнографических материалов.

При этом официальной информации о масштабных проверках всех авторов контента для взрослых правоохранительные органы пока не публиковали.

Юристы отмечают, что ответственность может наступать в случаях, когда следствие усматривает признаки изготовления, распространения или публичной демонстрации материалов, подпадающих под действие соответствующих статей Уголовного кодекса.

В настоящее время обстоятельства уголовных дел устанавливаются, а окончательную правовую оценку действиям фигурантов предстоит дать суду.