Последствия мощного ливня устраняют дорожные службы Барнаула

Участки проезжей части подтопило на пересечении улицы Попова и Павловского тракта, а также на улице Малахова

09 июня 2025, 12:03, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

В Барнауле с последствиями обильных осадков, выпавших 8 и 9 июня, борются городские дорожные службы. Рабочие очищают ливневки в местах скопления воды. Об этом сообщили в администрации города.

Из-за дождя в краевой столице подтопило участки проезжей части на пересечении улицы Попова и Павловского тракта, а также на улице Малахова.

Дорожные бригады очищают ливневки на следующих улицах:

Максима Горького;

Пролетарской;

Партизанской;

8 Марта;

бульваре 9 Января;

пересечении Бехтерева и Червонной;

пересечении Северо-Западной и Георгия Исакова;

проспекте Красноармейском и других участках, которые расположены преимущественно в низменных местах.

Работу ливнеприемных колодцев контролируют дорожные бригады МБУ "Автодорстрой". Улично-дорожную сеть обслуживают 115 рабочих и 75 единиц техники. В ночную и дневную смены дежурят шесть бригад дорожной службы.

Как ранее сообщили amic.ru в региональном Гидрометцентре, в Барнауле выпала месячная норма осадков. С 19:00 8 июня до 07:00 9 июня выпало 36 мм осадков. Однако на данный момент среднемесячная норма уже превышена (53 мм).

Вечером 8 июня город буквально "поплыл": автомобили двигались по проезжей части, наполовину погруженные в воду. Также на улице Попова встало движение трамваев, а на Старом базаре вода текла прямо под подошвами горожан. Кроме того, некоторые участки проезжей части перекрыли упавшие деревья, а берег по улице Промышленной и вовсе размыло дождем.

Утром 9 июня Барнаул сковали крупные пробки из-за дождя. Цены на такси взлетели почти в два раза. Кроме того, в краевой столице на 12 участках аварийно отключили светофоры.