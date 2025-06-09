Последствия мощного ливня устраняют дорожные службы Барнаула
Участки проезжей части подтопило на пересечении улицы Попова и Павловского тракта, а также на улице Малахова
09 июня 2025, 12:03, ИА Амител
В Барнауле с последствиями обильных осадков, выпавших 8 и 9 июня, борются городские дорожные службы. Рабочие очищают ливневки в местах скопления воды. Об этом сообщили в администрации города.
Из-за дождя в краевой столице подтопило участки проезжей части на пересечении улицы Попова и Павловского тракта, а также на улице Малахова.
Дорожные бригады очищают ливневки на следующих улицах:
- Максима Горького;
- Пролетарской;
- Партизанской;
- 8 Марта;
- бульваре 9 Января;
- пересечении Бехтерева и Червонной;
- пересечении Северо-Западной и Георгия Исакова;
- проспекте Красноармейском и других участках, которые расположены преимущественно в низменных местах.
Работу ливнеприемных колодцев контролируют дорожные бригады МБУ "Автодорстрой". Улично-дорожную сеть обслуживают 115 рабочих и 75 единиц техники. В ночную и дневную смены дежурят шесть бригад дорожной службы.
Как ранее сообщили amic.ru в региональном Гидрометцентре, в Барнауле выпала месячная норма осадков. С 19:00 8 июня до 07:00 9 июня выпало 36 мм осадков. Однако на данный момент среднемесячная норма уже превышена (53 мм).
Вечером 8 июня город буквально "поплыл": автомобили двигались по проезжей части, наполовину погруженные в воду. Также на улице Попова встало движение трамваев, а на Старом базаре вода текла прямо под подошвами горожан. Кроме того, некоторые участки проезжей части перекрыли упавшие деревья, а берег по улице Промышленной и вовсе размыло дождем.
Утром 9 июня Барнаул сковали крупные пробки из-за дождя. Цены на такси взлетели почти в два раза. Кроме того, в краевой столице на 12 участках аварийно отключили светофоры.
13:37:21 09-06-2025
у меня Танк-зоо, совершенно пофигу. Только бесят ведра-пузотерки, особенно их водители, которые лезут в лужу по шею, губят свою машину (ну для них ремонт в 50 000 губителен, я щитаю) и создают затор мне
17:09:07 09-06-2025
Гость (13:37:21 09-06-2025) у меня Танк-зоо, совершенно пофигу. Только бесят ведра-пузот... Китайское помоечное корыто стало вдруг супермашиной ? Не смеши :-) На нормальную то денег нет, ага ?