Врач назвала последствия курения

Табачный дым пересушивает слизистую, парализует реснички эпителия и вызывает мучительный кашель, полипы и стойкое нарушение обоняния

02 июня 2026, 12:01, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова в беседе с РИА Новости рассказала, к каким последствиям для лор-органов приводит курение.

«Опасность сигарет в том, что табачный дым обжигает и сушит слизистую носа, глотки и гортани, парализуя реснички эпителия (они перестают выводить слизь с бактериями). Это ведет к хроническим ринитам, ларингитам, потере голоса и мучительному кашлю курильщика», — пояснила врач.

Среди долгосрочных негативных последствий специалист назвала стойкое нарушение обоняния, появление полипов в носу и самое серьезное — рак гортани или ротоглотки.