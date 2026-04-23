В России изучают идею пожизненного запрета на курение для родившихся после 2008 года

Действующее законодательство уже предусматривает возрастные ограничения, но не в полной мере, считает депутат Госдумы

23 апреля 2026, 14:11, ИА Амител

Вейп / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с "Абзацем" допустил возможность введения в России пожизненного запрета на курение для людей, родившихся после 2008 года.

Парламентарий считает целесообразным изучить зарубежный опыт в этом вопросе. В качестве примера он привел недавнее решение британского парламента: обе палаты законодательно одобрили законопроект, запрещающий продажу табака и электронных сигарет гражданам, появившимся на свет после 2008 года.

Огуль подчеркнул, что подобная инициатива может стать важным шагом в пропаганде здорового образа жизни и защите здоровья подростков. По его словам, выбор 2008 года в качестве отправной точки связан с необходимостью четко ограничить продажу табачной продукции по возрасту. При этом депутат отметил, что действующее законодательство уже предусматривает возрастные ограничения — важно обеспечить их неукоснительное исполнение.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный добавил, что в настоящий момент на рассмотрении находятся как минимум три законопроекта, направленных на запрет электронных сигарет и вейпов. Их ключевая цель — противодействовать ввозу такой продукции на территорию страны, однако пока ни одна из инициатив не получила одобрения.

Отметим, что Великобритания недавно приняла законодательный акт, устанавливающий запрет на реализацию табачной продукции лицам, появившимся на свет после 2009 года.

Еще один член комитета Госдумы по охране здоровья, Бийсултан Хамзаев, выступил с более широкой инициативой. Он считает, что меры по борьбе с вредными привычками не должны ограничиваться контролем за оборотом никотинсодержащей продукции, и призвал также ужесточить правила продажи алкогольных напитков в России.