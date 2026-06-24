Приоритет в единстве. Как в Алтайском крае борются за сбережение семей

В 2025 году регион достиг заметных успехов в деле сохранения связей между родителями и детьми

24 июня 2026, 10:55, ИА Амител

Дети / Фото: amic.ru

В 2025 году в Алтайском крае существенно снизилось число детей, которых социальным органам по тем или иным причинам пришлось разлучить с родителями или кровными родственниками. Добиться этого удалось за счет совместной работы краевых властей и уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае Ольги Казанцевой. Подробнее о том, как в регионе борются социальным сиротством, — в материале amic.ru.

"Склеивая" семьи

Итоги работы по сохранению семей и снижению правонарушений со стороны несовершеннолетних за 2025 год и первый квартал 2026-го подвели на окружном совещании территорий Алейского округа под руководством заместителя председателя правительства региона Юрия Абдуллаева. Он подчеркнул: предотвращение отказов от детей и возвращение их в родные семьи — это приоритет социальной политики в регионе.

«Только объединив усилия здравоохранения, образования, соцзащиты, органов внутренних дел, администраций муниципалитетов и в целом всех субъектов системы профилактики, мы сможем переломить негативные тенденции и обеспечить право каждого ребенка на счастливую жизнь в кровной, любящей семье», — подвел итоги совещания заместитель председателя правительства края.

С "сухими цифрами" достижений региона в борьбе за сохранение семей можно ознакомиться в докладе детского омбудсмена Алтайского края Ольги Казанцевой. В ее материалах неоднократно подчеркнуто: краевые Министерство образования и науки и Министерство социальной защиты ведут активную работу по снижению числа детей, оказавшихся вне семьи.

По данным документа, в Алтайском крае в 2025 году количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 6986 против 7523 ребенка в 2024 году. Сокращение — на 7%.

Число несовершеннолетних, находящихся в учреждениях, подведомственных краевому Министерству образования и науки, снизилось на 4,6%. В случае с организациями под крылом Министерства социальной защиты, снижение числа пребывающих там детей составило 4%. Снижение числа детей без попечения родителей в государственных учреждениях (-15,8%) — это результат работы по восстановлению семей, передаче под опеку, сопровождению замещающих семей.

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева/ фото пресс-служба АКЗС

Арсенал помощи

Достичь вышеназванных показателей удалось с помощью развитой системы мероприятий и инструментов, направленных на сохранение семей.

Так, проблемой семей, оказавшихся на грани разлучения детей и родителей, занимается региональный консилиум, в работе которого участвует и детский омбудсмен. За 2025 год этот орган разобрал 64 сложных случая с риском сиротства.

На уровне муниципалитетов Алтайского края работают 70 подобных консилиумов. Эти органы разбирают каждый конкретный случай, когда дети оказываются или могут оказаться разлучены с родителями, и работают над решениями, которые помогут сохранить семью.

Снижение числа детей, оставшихся без попечения родителей, основано на изменении подходов к лечению родителей при зависимостях. В регионе заменили краткосрочное лечение в виде "кодирования" на медико-социальную реабилитацию в стационаре (406 родителей в социально опасном положении), 580 включены в длительные программы амбулаторной реабилитации, на конец года 63% поддерживают трезвость.

В организациях, подведомственных краевому Минсоцзащиты, созданы стационарные отделения для реабилитации родителей, прошедших наркологическое лечение: этот формат подразумевает лечение без разлучения с детьми.

В домах ребенка появились новые услуги по сопровождению семей: "семейные гостиные" в учреждениях, где проживают дети с инвалидностью. Они служат для поддержания связи детей с родителями.

Доказали свою эффективность меры адресной финансовой помощи семьям. Родители получали от алтайского отделения Российского детского фонда средства на ремонт жилья и решение иных острых бытовых проблем. Всего на эти цели пошло свыше 6,6 млн рублей.

Счастливая семья/ изображение сгенерировано нейросетью Dall-E

В регионе открыто 30 служб "Дети в семье". Они работают с семьями в трудной ситуации или социально опасном положении, в том числе с рисками помещения ребенка в учреждения стационарного типа. Такие службы оказывают психологическую и педагогическую помощь, консультируют и сопровождают семьи, а также составляют планы для выхода из кризисной ситуации (поиск работы, обращение за помощью в лечении зависимостей и т. д.).

«Системная и длительная работа, которую ведет правительство Алтайского края, дает ощутимые результаты», — отметила Казанцева во время презентации отчета на сессии АКЗС 16 июня.

Знания для семей

Активная работа по сохранению семей ведется и в рамках федерального проекта "Вызов", направленного на сохранение семей и сокращение на 25% числа детей в госучреждениях.

По оценке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, Алтайский край — один из регионов, добившихся значимых результатов при реализации проекта.

В рамках проекта "Вызов" и стратегической программы "Дети в семье" в регионе ведут правовое просвещение: жителям региона рассказывают о механизмах досудебного восстановления семей. Отдельный акцент сделан на информировании граждан о праве на социальную поддержку, льготах для многодетных семей и процедурах возврата родительских прав.