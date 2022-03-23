Мужское здоровье. Где в Барнауле лечат простатит и другие урологические заболевания

Простатитом можно заболеть в любом возрасте, однако чаще всего им страдают мужчины 30-50 лет. Как правило, каждый третий мужчина, обратившийся к урологу, слышит этот диагноз.

Простатит является третьим по своей значимости заболеванием после рака простаты и гиперплазии. Поэтому за квалифицированной помощью лучше обращаться сразу, при первых симптомах, — так шансов на полное восстановление гораздо больше.

Например, в Барнауле лечением простатита занимаются в специализированном медицинском центре «Медлайн». О том, как здесь восстанавливают мужское здоровье, рассказал врач-уролог, андролог, кандидат медицинских наук Сергей Крайниченко.



Сергей Крайниченко

Забыть о простатите

По словам Крайниченко, симптомы простатита зависят от того, какая форма болезни обнаружена у пациента. Сергей Валентинович назвал самые распространённые симптомы:

— периодические боли в промежности, в паховой зоне или над лобком;

— дискомфорт при мочеиспускании;

— частое мочеиспускание;

— укороченный половой акт;

— ночные походы в туалет;

— чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

Лечение простатита в «Медлайне» проводится комплексно. Это может помочь избавиться от заболевания на долгие годы.

Вернуть мужскую силу

Помимо простатита, в медицинском центре лечат эректильную дисфункцию. Чтобы вернуть мужчине возможность иметь хорошую эрекцию, врач уролог-андролог выясняет истинные причины дисфункции. Они преимущественно делятся на две категории:

— внешние, вызванные образом и условиями жизни;

— внутренние — в основе которых лежат особенности развития организма пациента.

Выяснив причины и обследовав пациента, врач выстраивает тактику лечения. Она всегда индивидуальна, и зависит от симптомов, анализов, сопутствующей патологии. Как правило, назначается комплекс лечения.

В медицинском центре «Медлайн» есть специальный метод восстановления мужской силы без оперативного вмешательства, говорит Крайниченко. При лечении данным методом воздействие происходит только на поражённые ткани, имеющие высокую плотность, а здоровые при этом не затрагиваются. Большинство пациентов довольны таким лечением, отмечает Крайниченко.

Подробности о лечении и акционных предложениях можно узнать по телефону 8 (3852) 992-022 или на сайте медцентра.

Специализированный медицинский центр урологии и проктологии «Медлайн»

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