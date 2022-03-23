Онлайн удобнее: барнаульский водоканал работает с клиентами через электронные сервисы

«Росводоканал Барнаул» напоминает жителям города и пригорода об удобстве взаимодействия в режиме онлайн. Различные электронные сервисы позволяют абонентам обращаться в компанию в любое удобное время без визита в офис.

«Мы предлагаем нашим клиентам множество вариантов онлайн-взаимодействия. Мобильное приложение «РВК.Услуги», личные кабинеты для физических и юридических лиц на нашем сайте. Недавно появилась возможность сообщить об открытом люке буквально в несколько кликов. А партнёрский сервис «Система «Город» позволяет удобно передавать показания счётчиков и оплачивать наши услуги», — рассказала начальник Центра обслуживания абонентов контакт-центра «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас.

Также клиенты компании могут обратиться в водоканал по круглосуточному номеру кол-центра 500-101.

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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