Устрицы, сэр: ресторан «Живые души» проводит гастрономический фестиваль моллюсков

Ресторан-поэма «Живые души» приглашает барнаульцев на «Фестиваль устриц». Только три дня — 26, 27 и 28 мая — здесь будут действовать специальные выгодные предложения на сеты из дальневосточных моллюсков вида Ромаринка.

Чтобы попробовать устриц по приятной цене, необходимо сделать предварительный заказ. Забронировать столик можно по телефону 600-046.

Вечера будут проходить под авторством шеф-повара Франсуа Фурнье, который отвечает за сезонное обновление меню в «Живых душах». Франсуа подчеркнул, что не будет повторять в ресторане классическую французскую кухню: он создаст нечто особенное, выбирая свежие местные продукты и добавляя к ним французское настроение и шарм.

Ресторан «Живые души» и дальше будет радовать вас «гастрономическими сезонами». Лето только начинается, а значит, самые яркие впечатления ещё впереди. Пока не будем раскрывать все секреты, но обещаем вас вовремя информировать. Следите за анонсами.

Ресторан-поэма «Живые души»

Тел: 600-046

Адрес: ул. Гоголя, 46а