В Барнауле проводят конкурс рисунков «Zащитникам Отечества»

В Барнауле объявили конкурс детских рисунков «Zащитникам Отечества». Так организаторы хотят поддержать военнослужащих, которые участвуют в специальной операции на Украине.

Инициатором конкурса стал городской комитет по образованию при поддержке Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия». На рассмотрение жюри принимаются рисунки, отвечающие патриотической тематике. Свои работы могут присылать дети в возрасте от 4 до 18 лет.

«Организуя конкурс, мы планируем привлечь к участию в нём как можно больше ребят: и дошкольников, и школьников. При этом поощряем совместную работу родителей с ребёнком. Ведь крайне важно сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию. Сегодня, как никогда, дети должны понимать, что экстремизм и нацизм — это плохо. А героизм российских солдат, их мужество заслуживают уважения», — рассказала председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской думы, депутат «Единой России» Марина Понкрашева.

Для объективной оценки конкурсанты поделены на три возрастные категории: с 4 до 8 лет, с 9 до 13 лет, с 14 до 18 лет (включительно). Рисунки могут быть выполнены на ватмане, картоне или холсте и исполнены в любой технике. Есть лишь ограничения по формату: не меньше А4 (210х290) и не более А3 (420х580).

На рассмотрение жюри нужно прислать только одну работу. Рисунки принимаются образовательной организацией, сдать их нужно до 15 апреля.

Результаты конкурса объявят 25 апреля. Победители будут награждены ценными призами и подарочными сертификатами от партии «Единая Россия». Для классных руководителей и воспитателей детских садов, которые привлекут наибольшее количество воспитанников в группе или учеников в классе к творческой патриотической работе, предусмотрены отдельные специальные призы.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте.