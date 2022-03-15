Внезапность в марте. Под Новосибирском запечатлели полярное сияние
Волшебное природное явление можно при подходящих условиях увидеть и в Сибири
15 марта 2022, 09:24
Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков в ночь на 14 марта снял северное сияние. Кадрами с необычным природным явлением он поделился в соцсетях.
«Внезапно Новосибирск накрыло полярное сияние!» — подписал автор пост.
По словам Алексея Полякова, северное сияние можно увидеть в подходящие дни и в наших широтах, главное — выбраться за город, чтобы засветки было меньше, пишет издание vn.ru.
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