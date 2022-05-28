«Газель» и «Лада» столкнулись ночью в Алтайском крае

Жёсткое столкновение между «Газелью» и легковым автомобилем произошло на повороте на село Логовое в Косихинском районе Алтайского края. Как сообщает в телеграм-канале «В курсе 22», обе машины оказались сильно помяты.

На фото видно, что грузовик «въехал» в борт «Ладе», помяв обе двери и корпус. Подробности происшествия выясняются, наличие пострадавших в ДТП уточняется.