«Газель» и «Лада» столкнулись ночью в Алтайском крае
Инцидент произошёл на повороте на село Логовое
28 мая 2022, 09:32
Жёсткое столкновение между «Газелью» и легковым автомобилем произошло на повороте на село Логовое в Косихинском районе Алтайского края. Как сообщает в телеграм-канале «В курсе 22», обе машины оказались сильно помяты.
На фото видно, что грузовик «въехал» в борт «Ладе», помяв обе двери и корпус. Подробности происшествия выясняются, наличие пострадавших в ДТП уточняется.
Комментарии
Новости партнеров