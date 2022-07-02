Семью могут выселить из ипотечной квартиры в Барнауле, за которую осталось заплатить 58 тысяч рублей

Многодетную семью из Барнаула хотят выселить из квартиры, ипотеку за которую она выплачивала девять лет — за квартиру нужно было доплатить всего 58 тысяч рублей. Как сообщает Readovka, их адвокат заявил, что компания подсовывает им на подпись документы, которые датированы августом 2022 года, который еще не наступил.

Семья Русиных с четырьмя детьми получила уведомление, что они должны освободить жилье, за которое с 2013 выплатили более 1,5 млн рублей, из-за банкротства продававшей квартиру компании «МАК-инвест», сообщил Readovka их адвокат. При этом их обвиняют в просрочке платежа за определенный период — однако у Русиных есть документ с просьбой не осуществлять в тот период платежи в связи с затруднениями в переводе.

Это не единственное удивительное поведение компании не закончилась — семье выдали документы о расторжении договора и акт передачи, составленные на еще не наступивший август 2022 года.

«То ли у их юристов опечатка, то ли у них наперед все подготовлено, чтобы я отказался от квартиры и сам себе подписал смертный приговор. Я никогда на это не пойду», — рассказывает Readovka отец семьи Александр Русин.

Отмечается, что компания занимается перепродажей" квартир от госкорпорации «Дом. рф». Однако «МАК-инвест» просрочил собственные платежи и был признан банкротом. А по условиям договора право собственности у Русиных появилось, если бы они успели полностью погасить ипотеку. Формально их квартира все еще принадлежит обанкротившейся фирме, договоры с которой уже никому неинтересны. Решать их судьбу будет уже «Дом.рф» — они могут как выселить семью, так и передать им жилье в обмен на выплату.