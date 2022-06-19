Под Новосибирском рабочего насмерть придавило кучей земли

В микрорайоне Морской в городе Бердске Новосибирской области мужчину насмерть задавило землей. Об этом сообщают «Вести. Новосибирск».

Инцидент произошел 16 июня на строительной площадке. Рабочий спустился в траншею, чтобы выровнять землю лопатой, но в какой-то момент на него сверху свалилась куча земли.

Мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека» УК РФ. Выясняются все подробности случившегося.