Полицейские задержали 20-летнего парня, который попытался изнасиловать 40-летнюю жительницу Новоалтайска

Полицейские задержали в Рубцовске жителя Новоалтайска, подозреваемого в покушении на изнасилование 40-летней горожанки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители установили, что предполагаемый злоумышленник мог передвигаться в сторону Казахстана на попутных грузовиках. Именно таким способом он добрался до Алейска, затем пересел в другой автомобиль и доехал до села Поспелиха, а уже там на автозаправке 20-летний парень попросил дальнобойщика доставить его до границы.

«Вблизи Рубцовска на автодороге сотрудники ДПС <...> осуществляли проверку всех проезжающих большегрузов, и в одной из фур подозреваемый был обнаружен сотрудниками полиции и задержан», — говорится в сообщении.

Молодого человека доставили в отделение, а затем передали полицейским Новоалтайска. Следователи, в свою очередь, завели в отношении него уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».

Ранее паблик «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ориентировку злоумышленника сообщал, что инцидент произошёл в одной из квартир дома на улице Вагоностроительной 9 июня.