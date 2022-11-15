В Барнауле автомобиль сбил женщину и ребенка

На улице Советской Армии в Барнауле сбили женщину и ребёнка. Об этом сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, на месте работают медики. Подробности происшествия и состояние пострадавших выясняются.

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Общество Пошел на обгон: автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Барнауле

Напомним, что 27 октября автомобиль «Иж» сбил пешехода на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле. Как рассказали тогда в местном ОГИБДД, 52-летний мужчина допустил наезд на 30-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, пострадавшая была беременна.