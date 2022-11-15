В Барнауле автомобиль сбил женщину и ребенка
На месте работают медики
15 ноября 2022, 23:27
На улице Советской Армии в Барнауле сбили женщину и ребёнка. Об этом сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».
По словам очевидцев, на месте работают медики. Подробности происшествия и состояние пострадавших выясняются.
Напомним, что 27 октября автомобиль «Иж» сбил пешехода на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле. Как рассказали тогда в местном ОГИБДД, 52-летний мужчина допустил наезд на 30-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, пострадавшая была беременна.
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