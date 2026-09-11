Дома для учителя, врача и агрария. Как в Тальменском районе развивают сельские территории

Виктор Томенко посетил микрорайон Светлый. Губернатор пообщался с семьями, которые получают здесь новое жилье

11 сентября 2026, 07:50, ИА Амител

Визит губернатора Виктора Томенко в микрорайон Светлый / Фото: правительство Алтайского края

В Тальменке продолжается развитие микрорайона Светлый — одного из ключевых проектов Алтайского края по комплексному развитию сельских территорий. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 10 сентября во время рабочей поездки в район осмотрел новые дома, оценил готовность инфраструктуры и пообщался с семьями, которые в ближайшее время смогут переехать в новое жилье. Микрорайон стал пилотным для региона: здесь впервые в рамках одного проекта одновременно создают жилье и инженерную инфраструктуру. Такой подход позволяет не просто построить дома, а сразу подготовить территорию для полноценной жизни — с дорогами, коммуникациями и необходимыми объектами благоустройства.

44 новых дома для тех, кто работает и живет в районе

В микрорайоне возвели 44 одноквартирных дома трех типов — площадью 95,3, 84 и 61,4 кв. м. Жилье предназначено для специалистов, которые работают в Тальменском районе. Для работников социальной сферы предусмотрено 25 домов: из них восемь — для работников здравоохранения, 12 — для сотрудников сферы образования и пять — для работников культуры. Еще 19 домов рассчитаны на специалистов агропромышленного комплекса.

Проект решает сразу две задачи: помогает улучшить жилищные условия сельчан и создает дополнительный стимул для специалистов оставаться работать в районе. Все дома уже построены. Внутренняя отделка практически завершена, инженерная инфраструктура готова на 98%. Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Сейчас продолжаются работы по благоустройству территории — асфальтирование выполнено примерно на 65%, а высадку деревьев запланировали на октябрь.

Общая стоимость проекта с учетом дополнительных расходов составляет около 600 млн рублей. Контракт на строительство оценивается в 583 млн рублей. Основную часть финансирования обеспечили краевой и федеральный бюджеты, также использованы средства местного бюджета и внебюджетных источников. Кроме того, администрация Тальменского района направила около 18 млн рублей на технологическое присоединение к инженерным сетям, перенос линий электропередачи, строительный контроль и кадастровые работы.

Завершить весь комплекс строительно-монтажных работ планируют в январе 2027 года.

"Десять лет пролетят быстро"

Дома предоставляют специалистам по договорам найма. При этом программа предусматривает возможность в дальнейшем оформить жилье в собственность. Для этого необходимо отработать по трудовому договору с работодателем не менее десяти лет. После выполнения условия специалист получает право выкупить жилье по цене, которая не превышает 1% расчетной стоимости строительства.

Именно поэтому проект рассчитан не только на временное решение жилищного вопроса. Его задача — создать для специалистов понятную перспективу жизни в Тальменке.

Во время осмотра микрорайона Виктор Томенко пообщался с будущими новоселами и пожелал им успехов.

"Десять лет пролетят довольно быстро. Успехов вам!" — сказал губернатор.

"Я приехала сюда жить"

Для семей, которые годами ждали возможности улучшить жилищные условия, новый микрорайон уже стал важным событием. Одной из будущих его жительниц стала Людмила Семель. В 2017 году она приехала в Тальменку из села Красный Яр Советского района после окончания университета. Молодой специалист устроилась учителем начальных классов в Тальменскую школу № 6. Практически сразу семья встала в очередь на жилье. Ждать пришлось несколько лет.

"Я работаю с удовольствием. Я свою профессию очень люблю и выбрала ее не просто так. Так как моя прабабушка работала учителем начальных классов, я решила пойти по ее стопам. Я не планирую никуда уезжать. Я приехала сюда жить и планирую провести здесь всю жизнь и работать, конечно же, в нашей шестой школе", — рассказала журналистам педагог.

Глава семьи — Сергей Семель — всю жизнь прожил в Тальменке и сейчас работает мастером цеха на заводе металлоконструкций. Семья планирует использовать пространство второго этажа. В доме предусмотрена возможность утеплить мансарду и оборудовать там дополнительную комнату. Это особенно важно для семьи с детьми.

Их семилетний сын Илья уже придумал, как будет обустраивать новое жилье. Во дворе он хочет поставить будку для собаки Альфы, а в своей комнате сделать шкаф со сладостями, закрытый на пароль. Еще одна его мечта — "комната для изучения инопланетян". Ее мальчик планирует разместить на втором этаже. В семье также растет годовалая дочь Полина.

"Здесь хорошо будет, пыли не будет. Все асфальтировано, все замечательно", — рассказал Сергей.

Новый дом для большой семьи

Еще одна семья, с которой пообщался губернатор во время визита, — Вадим Закирвашевич, его супруга Надежда и дети. Вадим работает преподавателем хореографии в школе искусств.

Именно как специалист сферы культуры он получил право на дом в новом микрорайоне. Для семьи новый дом также станет существенным улучшением жилищных условий. В нем три комнаты, большая гостиная, бойлерная, гардеробная и санузел. Дети смогут получить отдельные комнаты — о таком варианте семья раньше могла только мечтать. Площадь нового дома примерно в два раза больше нынешнего жилья.

Вадим говорит, что о возможности попасть в программу ему подсказала заведующая детским садом, где он раньше работал. После этого семья собрала документы и встала в очередь. У семьи уже есть планы и на участок: они хотят построить баню, сделать беседку и мангальную зону, оставить место для газона, чтобы дети могли играть.

Особенно важна для семьи близость социальной инфраструктуры. Дети уже ходят в школу и детский сад, поэтому переезд в новый микрорайон не должен нарушить привычный уклад жизни.

Проект хотят повторить и в других районах края

Опыт Тальменского района хотят внедрить и в других муниципалитетах региона. Уже сейчас аналогичный проект готовят в Благовещенском районе. Там подобрали земельный участок, проводится межевание и идет проектирование.

Для запуска таких комплексов необходимо участие работодателей. В Благовещенском районе уже обсуждают возможность привлечения сельхозтоваропроизводителей. Один из обязательных параметров проекта — площадка минимум на десять домов.

Потребность в подобном жилье сохраняется и на других территориях края. За последние три года по программе комплексного развития сельских территорий жилищные условия улучшили 225 семей. За это время построили 130 индивидуальных домов, а общий объем финансирования составил около 1,5 млрд рублей.

Как написал на своих страницах в социальных сетях после поездки в Тальменский район губернатор региона Виктор Томенко, для сельских территорий такие проекты важны не только с точки зрения строительства. Новые дома помогают закреплять специалистов, которые необходимы району каждый день.