На Чуйском тракте задержали барнаульца с более чем 900 граммами наркотиков

Мужчина приобретал запрещенные вещества в Новосибирской области

11 сентября 2026, 07:38, ИА Амител

Задержание барнаульца / Скриншот видео УФСБ России по Алтайскому краю

Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего жителя Барнаула, которого подозревают в попытке сбыта особо крупной партии наркотиков. В его автомобиле обнаружили сверток с запрещенным веществом массой более 900 граммов, сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, мужчина приобретал наркотические средства в Новосибирской области и намеревался распространять их на территории Алтайского края.

Подозреваемого задержали на федеральной трассе Р-256. Во время досмотра автомобиля силовики нашли и изъяли сверток с наркотическим средством. Общая масса вещества превысила 900 граммов, что квалифицируется как особо крупный размер.

"В отношении барнаульца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)", — отметили в ведомстве.

По ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.