На Чуйском тракте задержали барнаульца с более чем 900 граммами наркотиков
Мужчина приобретал запрещенные вещества в Новосибирской области
11 сентября 2026, 07:38, ИА Амител
Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего жителя Барнаула, которого подозревают в попытке сбыта особо крупной партии наркотиков. В его автомобиле обнаружили сверток с запрещенным веществом массой более 900 граммов, сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, мужчина приобретал наркотические средства в Новосибирской области и намеревался распространять их на территории Алтайского края.
Подозреваемого задержали на федеральной трассе Р-256. Во время досмотра автомобиля силовики нашли и изъяли сверток с наркотическим средством. Общая масса вещества превысила 900 граммов, что квалифицируется как особо крупный размер.
"В отношении барнаульца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)", — отметили в ведомстве.
По ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
07:45:57 11-09-2026
такие не должны сидеть долго и уныло. предлагаю определить в отдельную зону и неограниченно выдавать их же наркоту. пусть кайфуют всю оставшуюся жизнь, но! иногда нужно пропускать выдачу, естественно. по выходным и праздникам пусть ждут и новогодняя неделя станет ярким и запоминающимся событием в ожидании дозы. депутаты, возьмите на заметку!
08:27:24 11-09-2026
для таких тяжелых преступлений должна быть смертная казнь
09:56:20 11-09-2026
Стоп наркотикс наркомано стопо