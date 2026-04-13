Есть даже позиции, которые сейчас стоят дешевле, чем в начале года

13 апреля 2026, 06:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Стоимость большинства продуктов в Алтайском крае, которые входят в перечень социально значимых, не особо изменилась за первые три месяца 2026 года. Это следует из данных о средних потребительских ценах, которые еженедельно публикует Алтайкрайстат. Конечно, есть и исключения. Среди них выделяются куриные яйца: накануне Пасхи десяток вновь стал обходиться более чем в сотню рублей. Но есть и позиции, которые сейчас в среднем стоят даже меньше, чем в начале года.

О том, какие продукты подорожали, а какие подешевели к началу апреля, — в материале amic.ru.

Мы сравнили ценовые сводки Алтайкрайстата за 12 января 2026-го (первая в году) и за 6 апреля 2026-го (первая в апреле). Подчеркиваем, что ведомство публикует средние цены на продукты. Соответственно, стоимость, которую мы видим на прилавках магазинов и супермаркетов, может существенно отличаться.

Говядина

Килограмм говядины в среднем подорожал на 5,82 рубля. В начале января его стоимость составляла 770,23 рубля, к началу апреля поднялась на 0,7% — до 776,05 рубля.

Свинина

А вот килограмм свинины, если верить данным Алтайкрайстата, к апрелю даже немного снизился в цене. В начале года средняя стоимость в алтайских магазинах равнялась 403,92 рубля, а сейчас — 400,94 рубля.

Курица

Средняя стоимость курицы тоже стала меньше, но совсем незначительно — примерно на рубль. Килограмм сейчас обходится в среднем в 219,78 рубля, а в начале года его оценивали в 220,72 рубля.

Рыба

Килограмм мороженой неразделанной рыбы к началу апреля вырос в цене на 4,5 рубля и составляет 307,07 рубля. Это на 1,5% больше, чем было в начале года, — 302,51 рубля.

Вареная колбаса

Пока цены на мясо держат относительную стабильность, вареная колбаса за первые три месяца 2026-го заметно подорожала. Средняя цена за килограмм сейчас составляет 547,32 рубля, а в начале января равнялась 533,03 рубля. Разница — 14 с лишним рублей, или 2,6%.

Сливочное масло

Сливочное масло, которое ранее безумно выросло в цене, теперь постепенно дешевеет. Так, средняя стоимость килограмма за первые три месяца года снизилась на 7,6%. В начале года она составляла 1178,09 рубля, а к апрелю опустилась до 1088,59 рубля.

Подсолнечное масло

Литр подсолнечного масла в цене практически не изменился. В январе средняя стоимость равнялась 144,09 рубля, а теперь стала чуть меньше — 143,75 рубля.

Куриные яйца

А вот куриные яйца действительно значительно подорожали. Ситуация дошла до того, что комментировать ее пришлось Федеральной антимонопольной службе. Причем рост цены случился в последние недели — как раз к Пасхе.

В начале года десяток в Алтайском крае обходился в среднем в 83,08 рубля. Сейчас же средняя стоимость составляет 100,38 рубля — на 20,8% больше.

Молоко

Молоко подорожало на 1,1%. В начале января средняя цена за литр равнялась 100,59 рубля, а в апреле поднялась до 101,70 рубля.

Хлеб

Хлеб (ведомство рассчитывает среднюю стоимость ржаного и ржано-пшеничного) обходится на 2% дороже, чем в начале января. Тогда средняя стоимость равнялась 121,11 рубля, а теперь — 123,63 рубля.

Сахар

Килограмм сахара стабилен в цене. В январе Алтайкрайстат оценивал его среднюю стоимость в 68,44 рубля, а к началу апреля — в 68,21 рубля. Разница — минус 23 копейки.

Гречка

Гречневая крупа в цене тоже практически не изменилась. В начале года килограмм оценивали в среднем в 63,24 рубля, а сейчас он подорожал менее чем на рубль — до 64,09 рубля.

Рис

А вот средняя стоимость риса с января по апрель снизилась на 7,7%. Сейчас килограмм крупы в среднем оценивают в 117,05 рубля, а три месяца назад за то же количество приходилось платить примерно 126,91 рубля.

Мука

Килограмм пшеничной муки за этот период тоже практически не изменился в цене. Вернее, средняя стоимость даже снизилась на рубль. В начале года она составляла 44,79 рубля, а сейчас равняется 43,69 рубля.

Макароны

Ну а "макарошки, которые всегда стоят одинаково", продолжат расти в цене. Средняя стоимость килограмма за первые три месяца 2026-го увеличилась на 4,8% — с 111,92 до 117,39 рубля. Другими словами, к середине весны мы отдаем за каждый килограмм продукта в среднем на 5 с лишним рублей больше, чем в начале года.