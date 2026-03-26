В Госдуме предложили создать Госкомцен для регулирования стоимости продуктов и "накруток"

Миронов рассказал, что еще два года назад антимонопольщики подготовили законопроект, но его "заволокитили"

26 марта 2026, 17:29, ИА Амител

Продуктовый магазин / Фото: Фото: amic.ru

Заявление ФАС о недопустимости роста цен на яйца к Пасхе никак не удержит магазины и производителей. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба предостерегла ретейлеров от необоснованного роста цен на яйца в период повышенного спроса накануне Пасхи. Соответствующую информацию направили в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения.

Миронов указал, что в декабре 2025 года ФАС уже предупреждала производителей яиц о недопустимости повышения цен и "как раз после того заявления и начался рост".

«С начала 2026 года этот продукт подорожал на 14,1%. Так что очередное дежурное предупреждение ни к чему не приведет», — отметил депутат.

Миронов рассказал, что еще два года назад антимонопольная служба подготовила законопроект о запрете на установление экономически необоснованных цен, но с тех пор о нем ничего не слышно:

«Заволокитили. А проблема осталась. Необходим специальный закон, специальный орган — Госкомцен, который и возьмет на себя задачу регулятора».

Ранее сообщалось, что цены на яйца в России будут сдерживать по-новому. Инициативу ФАС поддержали Минэкономразвития и Минсельхоз. Впрочем, колебания стоимости сохранились.