В Госдуме предложили создать Госкомцен для регулирования стоимости продуктов и "накруток"
Миронов рассказал, что еще два года назад антимонопольщики подготовили законопроект, но его "заволокитили"
26 марта 2026, 17:29, ИА Амител
Заявление ФАС о недопустимости роста цен на яйца к Пасхе никак не удержит магазины и производителей. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.
Напомним, Федеральная антимонопольная служба предостерегла ретейлеров от необоснованного роста цен на яйца в период повышенного спроса накануне Пасхи. Соответствующую информацию направили в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения.
Миронов указал, что в декабре 2025 года ФАС уже предупреждала производителей яиц о недопустимости повышения цен и "как раз после того заявления и начался рост".
«С начала 2026 года этот продукт подорожал на 14,1%. Так что очередное дежурное предупреждение ни к чему не приведет», — отметил депутат.
Миронов рассказал, что еще два года назад антимонопольная служба подготовила законопроект о запрете на установление экономически необоснованных цен, но с тех пор о нем ничего не слышно:
«Заволокитили. А проблема осталась. Необходим специальный закон, специальный орган — Госкомцен, который и возьмет на себя задачу регулятора».
Ранее сообщалось, что цены на яйца в России будут сдерживать по-новому. Инициативу ФАС поддержали Минэкономразвития и Минсельхоз. Впрочем, колебания стоимости сохранились.
17:51:46 26-03-2026
он или совсем безграмотный или махровый популист
18:08:37 26-03-2026
Опять пилить бюджет будут😕
19:35:49 26-03-2026
Уймите психического.
10:37:31 27-03-2026
Не чему их история не учит, забыли про дефицит товаров при регулировании цен.
13:15:48 27-03-2026
Шо, опять? Дармоедов сокращать надо, а не плодить.