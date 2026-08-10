Путассу возглавила рейтинг самой доступной рыбы в России
Мойва тем временем становится премиальным продуктом
10 августа 2026, 11:16, ИА Амител
По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, путассу стала самым доступным видом рыбы на российском рынке: средняя отпускная цена на нее в июле достигла 82 рублей за килограмм. Информацию об этом РИА Новости получили в ходе анализа торговых предложений.
В топ‑5 наиболее бюджетных видов рыбы также вошли: тихоокеанская сельдь по 93 рубля за килограмм, каспийская тюлька за 95 рублей, черноморская килька за 97 рублей и атлантическая сельдь по 110 рублей за килограмм.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что рейтинг заметно изменился за последние три года — с момента предыдущего исследования ассоциации. В пятерку лидеров по доступности попали лишь три вида рыбы из прежнего списка.
При этом путассу поднялась с пятого места на первое, а тихоокеанская сельдь стала еще дешевле. По словам эксперта, это связано с ростом объемов вылова и устойчивым спросом на внутреннем рынке.
Отдельно Герман Зверев обратил внимание на ситуацию с мойвой: если раньше она входила в число самых доступных рыб, то сейчас постепенно переходит в категорию премиальных продуктов.
Средняя отпускная цена на атлантическую мойву составляет 330 рублей за килограмм, причем все предложения на рынке — импортные.
Причина такого положения дел — остановка промысла: из‑за отсутствия квоты российские рыбаки уже два года не могут вести ее вылов.
11:26:10 10-08-2026
это как из доступной птицы выбирать ноги куриные ... ОЧЕНЬ ДОСТУПНО(((
11:48:47 10-08-2026
185р путасу. 190р навага. Вчера видел такие цены. Обычно коту их покупаю. Придется местных карасиков с рынка брать по сотке.
11:51:36 10-08-2026
Гость (11:48:47 10-08-2026) Придется местных карасиков с рынка брать по сотке.... Здравствуй описторхоз? Ну такое себе удовольствие...
12:34:23 10-08-2026
Гость (11:51:36 10-08-2026) Здравствуй описторхоз? Ну такое себе удовольствие...... вы просто не умеете их готовить
12:54:15 10-08-2026
Гость (12:34:23 10-08-2026) вы просто не умеете их готовить... Я кошку могу приготовить, так, что ее от кролика не отличить будет.
23:42:06 10-08-2026
Гость (12:54:15 10-08-2026) Я кошку могу приготовить, так, что ее от кролика не отличить... У меня кошка сама кроликов готовит.
12:54:42 10-08-2026
Гость (11:51:36 10-08-2026) Здравствуй описторхоз? Ну такое себе удовольствие...... Минусуйте меня больше, любители червячков.
14:53:30 10-08-2026
Гость (12:54:42 10-08-2026) Минусуйте меня больше, любители червячков.... в речной рыбе описторхоз, а в морской клонорхоз, что не менее опасен. Необходимо промораживать, проваривать.
14:58:41 10-08-2026
Гость (12:54:42 10-08-2026) Минусуйте меня больше, любители червячков.... Да ладно бы червячки) там пока в ее костях возишься, весь аппетит пропадает!
16:33:32 10-08-2026
Гость (11:48:47 10-08-2026) 185р путасу. 190р навага. Вчера видел такие цены. Обычно кот... Мой кот путассу не жрет... Брезгует наверно...
22:36:53 10-08-2026
У нас кошки никогда не ели магазинную сметану и колбасу, не нравилось им, проверяли на них продекты, а кот жрал, зараза, всё подряд. Вот и доверяй им.