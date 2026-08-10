Мойва тем временем становится премиальным продуктом

10 августа 2026, 11:16, ИА Амител

Блюда из рыбы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, путассу стала самым доступным видом рыбы на российском рынке: средняя отпускная цена на нее в июле достигла 82 рублей за килограмм. Информацию об этом РИА Новости получили в ходе анализа торговых предложений.

В топ‑5 наиболее бюджетных видов рыбы также вошли: тихоокеанская сельдь по 93 рубля за килограмм, каспийская тюлька за 95 рублей, черноморская килька за 97 рублей и атлантическая сельдь по 110 рублей за килограмм.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что рейтинг заметно изменился за последние три года — с момента предыдущего исследования ассоциации. В пятерку лидеров по доступности попали лишь три вида рыбы из прежнего списка.

При этом путассу поднялась с пятого места на первое, а тихоокеанская сельдь стала еще дешевле. По словам эксперта, это связано с ростом объемов вылова и устойчивым спросом на внутреннем рынке.

Отдельно Герман Зверев обратил внимание на ситуацию с мойвой: если раньше она входила в число самых доступных рыб, то сейчас постепенно переходит в категорию премиальных продуктов.

Средняя отпускная цена на атлантическую мойву составляет 330 рублей за килограмм, причем все предложения на рынке — импортные.

Причина такого положения дел — остановка промысла: из‑за отсутствия квоты российские рыбаки уже два года не могут вести ее вылов.