Путин заявил о перестройке всей системы здравоохранения России
Доходы медиков вырастут уже с 1 марта 2024 года
16 февраля 2024, 10:12, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин заявил о будущих изменениях в российском здравоохранении, а также о повышении зарплат медиков. Об этом он сообщил на Форуме будущих технологий.
По словам президента, за последние годы в этой сфере произошли серьезные изменения. Удалось укрепить первичное звено здравоохранения, построены новые районные поликлиники и больницы. В селах открываются ФАПы и врачебные амбулатории, работают мобильные медицинские комплексы, сообщил он.
Только в Алтайском крае с 2021 года по нацпроекту "Здравоохранение" построено 129 объектов первичного звена, заработало уже 50 из них.Президент инициировал повышение размера выплат медикам с 1 марта. Так, в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, врачи, кроме базовой выплаты, будут получать 29 тысяч рублей. Средний медперсонал сможет рассчитывать на доплату в 13 тысяч рублей. В населенных пунктах, где проживают менее 50 тысяч человек, врачам будут доплачивать 50 тысяч рублей, медработникам среднего звена – 30 тысяч рублей.
Мера позволит укрепить сферу здравоохранения региона, особенно в малых городах и селах, отметила начальник краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова.
"Владимир Путин заявил о новых принципах работы системы здравоохранения: нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник и институтов на сбережение граждан. Чтобы каждый гражданин, независимо от его проживания в городе или селе мог получить равнодоступную медицинскую помощь. И сейчас наша система выстраивается в этом направлении. Это максимальный охват профилактикой, углубленная диспансеризация, сопровождение пациента после выписки из стационаров, телемедицинские консультации специалистов краевых и федеральных центров, открытие межрайонных медцентров, где сосредоточены высококвалифицированные специалисты и оборудование, позволяющее применять инновационные методы диагностики и лечения", – отметила Зубова.
Заявил президент и о том, что система здравоохранения должна становиться более технологичной, рассказала директор детского реабилитационного центра "Журавлики" в Алтайском крае Ирина Яковенко.
"Это, безусловно, говорит о том, что наша медицина сделает несколько шагов вперед. Судя по тому, какой путь уже прошло наше здравоохранение за последние 20 лет, это один из государственных приоритетов – сбережение здоровья россиян, улучшение демографической ситуации. Сейчас у нас большинство учреждений уже оснащены всем необходимым для оказания помощи, это я знаю и по себе лично, и по своей работе. Операционные отделения оснащены рентген-аппаратами, томографами, другим высокотехнологичным оборудованием и инструментами", – добавила Яковенко.
Он напомнила, что перинатальный центр "Дар" в Барнауле стал одним из ведущих учреждений страны.
"Радует, что все позитивные изменения, которые предпринимаются президентом Владимиром Путиным, находят отражение и в Алтайском крае", – отметила она.
10:17:36 16-02-2024
"Президент инициировал повышение размера выплат медикам с 1 марта". - Вряд ли кто дальше этого заголовка будет читать дальше. Еще про +50 т.р. запомнят. Когда в городских стационарах будут повышать з/плату??
14:47:52 16-02-2024
Гость (10:17:36 16-02-2024) "Президент инициировал повышение размера выплат медикам с 1 ... В тридевятом царстве, в тридесятом государстве... А дальше все по Кашпировскому - "У вас все будет хорошоо, у нас должно быть хорошоо. Верьте, так и будет"
10:17:40 16-02-2024
Количество новых объектов здравоохранения не ключевое! Необходимо повысить качественный уровень, а то коновалы на "скорых" работают - приезжают к больным, просятся в туалет, не оказывая должной помощи! Неоднократно отказывали в тесте на коронавирус, а на 4 раз пациент сам обратился в поликлинику и подтвердилось! Это ли не беспредел!
11:38:24 16-02-2024
Гость (10:17:40 16-02-2024) Количество новых объектов здравоохранения не ключевое! Необх... Очень хочется чтоб ВЫ смену без возможности сходить в туалет отработали....
12:06:49 16-02-2024
Гость (10:17:40 16-02-2024) Количество новых объектов здравоохранения не ключевое! Необх... Абсолютно согласен, точно, так и есть!!!
17:12:09 16-02-2024
Гость (10:17:40 16-02-2024) Количество новых объектов здравоохранения не ключевое! Необх... Посмотрите фильм "Аритмия". Очень хорошо продемонстрирована работа врачей скорой помощи, хотя сами врачи говорят, что там и половины бреда системы не показано, но очень правдоподобно снят. И вообще, надо учиться уважать труд друг друга, особенно врачей - они наши жизни спасают, очень много хороших специалистов, не равнодушных, хотя оскотинившиеся тоже не редки...
10:17:58 16-02-2024
Хорошо было на бумаге, но забыли про овраги. Сколько там процентов выполнили чиновники от знаменитых майских указов?
10:25:56 16-02-2024
Все, конец здравоохранению. Доразвалят то, что еще хоть как-то скрипит.
10:35:41 16-02-2024
Гость (10:25:56 16-02-2024) Все, конец здравоохранению. Доразвалят то, что еще хоть как-... Теперь в этом будет участвовать ИИ, если что, на него свалят.))
10:33:47 16-02-2024
Медицина начала умирать где то с 2005-2009 года и с каждым годом все хуже.
10:49:24 16-02-2024
Гость (10:33:47 16-02-2024) Медицина начала умирать где то с 2005-2009 года и с каждым г... А раньше медицина прямо расцветала, да?
12:07:41 16-02-2024
Гость (10:49:24 16-02-2024) А раньше медицина прямо расцветала, да?... Точно получше было, а сейчас сплошной цинизм, всё вуалируется....ненужное
14:52:44 16-02-2024
Гость (10:49:24 16-02-2024) А раньше медицина прямо расцветала, да?... Да. В СССР с каждым годом медицина становилась лучше.
03:58:36 17-02-2024
Гость (14:52:44 16-02-2024) Да. В СССР с каждым годом медицина становилась лучше.... При СССР медицина была полное Гэ. Вспомните кабинеты стоматологии, похожие на пыточные. А повальное подношение докторам конфет и коньяка. А ублюдские больницы и поликлиники. Полный кал была медицина при Советах.
10:35:51 16-02-2024
Это означает кратный рост тарифов в платных клиниках. А значит медицина для нас лишь кратно подорожает и станет ещё более недоступна. Всё, что делают в поликлиниках - это либо лишь временно снимают симптомы, либо дают совет обратиться к "своим" частникам.
10:47:49 16-02-2024
25 лет строил этот долгострой теперь решил 25 лет перестраивать
10:55:26 16-02-2024
Гость (10:47:49 16-02-2024) 25 лет строил этот долгострой теперь решил 25 лет перестраи... Какие проблемы, достают архив своих приказов и пишут что новый отменить, вернутся к старому № такой то. И так до системы Симашки)))
11:28:22 16-02-2024
Гость (10:47:49 16-02-2024) 25 лет строил этот долгострой теперь решил 25 лет перестраи... должен же быть повод еще не уйти от руля - доделать перестраивание придется.. ибо кто, если не он?)
12:13:42 16-02-2024
Гость (10:47:49 16-02-2024) 25 лет строил этот долгострой теперь решил 25 лет перестраи... Типун вам на язык...Я столько не проживу. А хотелось бы увидеть праздник на своей улице.
12:32:08 16-02-2024
Гость (12:13:42 16-02-2024) Типун вам на язык...Я столько не проживу. А хотелось бы увид... Вот вам и мотивация вести здоровый образ жизни
10:50:07 16-02-2024
Когда , наконец- то, обратят внимание на качество подготовки врачей и фельшеров с мед.сестрами? Кто учит будущих врачей, по чьим методичкам? Не будет качественной медицины до тех пор, пока не появятся грамотные, знакомые с современными технологиями и достижениями практической и научной медицины, врачи. А назначать всем подряд стандартный список лекарств и санитарка уже умеет
04:52:39 17-02-2024
Из деревни (10:50:07 16-02-2024) Когда , наконец- то, обратят внимание на качество подготовки... Грамотным, знакомым с современными технологиями и достижениями практической и научной медицины врачам и платить надо соответствующе а не эти копейки как сейчас.
10:53:05 16-02-2024
Непрерывное предвыборное наступление одного кандидата.
11:05:25 16-02-2024
скоро врачей заменит ИИ. Операции тоже роботы делать будут
11:09:55 16-02-2024
у нас на Алтае Попов уже "перестроил" систему. Я о нём ничего хорошего не слышал.
11:14:21 16-02-2024
Гость (11:09:55 16-02-2024) у нас на Алтае Попов уже "перестроил" систему. Я о нём ничег... Неправда ваша, он постоянно об этом докладывает. Вот не давно депутатам))
11:21:09 16-02-2024
Статью даже читать не стала, за все что они берутся, только разваливается, поле каждой реформы становится всегда хуже и мы обнаруживаем сокращение расходов, а как красиво всегда преподносят.
12:36:45 16-02-2024
Гость (11:21:09 16-02-2024) Статью даже читать не стала, за все что они берутся, только ... Уж тут наверное окончательно будет кирдык здравоохранению после объявленых очередных реформ ,господи спаси и сохрани нас от очередной так называемой реформы.
12:05:56 16-02-2024
Ждем обещания о перестройке всей системы высшего образования в России...
12:55:05 16-02-2024
Гость (12:05:56 16-02-2024) Ждем обещания о перестройке всей системы высшего образования... так это.. уже транслируют в массы про уход от болонской системы и великом советском образовании.. щас-щас, усё будет...
13:31:11 16-02-2024
Так получилось,что у меня два рака, разных. Ответственно заявляю,сто никакой помощи в Надежде я не получил,оба раза оперировался за деньги, первый раз в Москве, второй в Красноярске. Тупо покупал федеральную квоту. Когда слышу про очередной "прорыв", ищу,на всякий случай,банк для кредита на новую операцию.
13:35:16 16-02-2024
В районах роддомов даже не осталось, а в Барнаул на каждую процедуру за свой счёт ездить не у всех есть деньги. Вот тебе и высокотехнологичные медицинские центры. Лучше бы в каждом селе медработник был.
13:51:49 16-02-2024
Гость (13:35:16 16-02-2024) В районах роддомов даже не осталось, а в Барнаул на каждую п... Как только появилась оплата по родовым сертификатам, так сразу стали не нужны роддома в районах.))) Все в дар.
14:18:01 16-02-2024
Блин! Напрягла эта новость!
15:14:30 16-02-2024
Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ни мне, ни тебе...
15:15:10 16-02-2024
Да и вообще пришло время поднимать Россию с колен.
16:36:22 16-02-2024
Какое повышение, оклад медсестры меньше 8000 рублей, остальное доплаты, чтоб с голоду не сдохнуть.
17:08:51 16-02-2024
Я писал про 7-ю городскую детскую. там лютая нехватка кадров, оставшиеся медсестры работают за троих с большими переработками, и получают тысяч по 30 за этот ад.Кроме того, мамки, которым все должны, заваливают жалобами и медиков лишают премий.
15:52:39 17-02-2024
Не плохо бы вернуться к советской системе здравоохранения: что бы не оказывали медицинские услуги а просто лечили.
20:00:39 17-02-2024
Верните санитаров в скорые и стационары, !!!!!!!!!!! Лежачие, маломобильные люди страдают!!! И зарплату достойную, труд тяжёлый, не для каждого.