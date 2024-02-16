НОВОСТИПолитика

Путин заявил о перестройке всей системы здравоохранения России

Доходы медиков вырастут уже с 1 марта 2024 года

16 февраля 2024, 10:12, ИА Амител

Медицинские работники. Фото: amic.ru
Медицинские работники. Фото: amic.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о будущих изменениях в российском здравоохранении, а также о повышении зарплат медиков. Об этом он сообщил на Форуме будущих технологий.

По словам президента, за последние годы в этой сфере произошли серьезные изменения. Удалось укрепить первичное звено здравоохранения, построены новые районные поликлиники и больницы. В селах открываются ФАПы и врачебные амбулатории, работают мобильные медицинские комплексы, сообщил он.

Только в Алтайском крае с 2021 года по нацпроекту "Здравоохранение" построено 129 объектов первичного звена, заработало уже 50 из них.Президент инициировал повышение размера выплат медикам с 1 марта. Так, в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, врачи, кроме базовой выплаты, будут получать 29 тысяч рублей. Средний медперсонал сможет рассчитывать на доплату в 13 тысяч рублей. В населенных пунктах, где проживают менее 50 тысяч человек, врачам будут доплачивать 50 тысяч рублей, медработникам среднего звена – 30 тысяч рублей.

Мера позволит укрепить сферу здравоохранения региона, особенно в малых городах и селах, отметила начальник краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова.

"Владимир Путин заявил о новых принципах работы системы здравоохранения: нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник и институтов на сбережение граждан. Чтобы каждый гражданин, независимо от его проживания в городе или селе мог получить равнодоступную медицинскую помощь. И сейчас наша система выстраивается в этом направлении. Это максимальный охват профилактикой, углубленная диспансеризация, сопровождение пациента после выписки из стационаров, телемедицинские консультации специалистов краевых и федеральных центров, открытие межрайонных медцентров, где сосредоточены высококвалифицированные специалисты и оборудование, позволяющее применять инновационные методы диагностики и лечения", – отметила Зубова.

Заявил президент и о том, что система здравоохранения должна становиться более технологичной, рассказала директор детского реабилитационного центра "Журавлики" в Алтайском крае Ирина Яковенко.

"Это, безусловно, говорит о том, что наша медицина сделает несколько шагов вперед. Судя по тому, какой путь уже прошло наше здравоохранение за последние 20 лет, это один из государственных приоритетов – сбережение здоровья россиян, улучшение демографической ситуации. Сейчас у нас большинство учреждений уже оснащены всем необходимым для оказания помощи, это я знаю и по себе лично, и по своей работе. Операционные отделения оснащены рентген-аппаратами, томографами, другим высокотехнологичным оборудованием и инструментами", – добавила Яковенко.

Он напомнила, что перинатальный центр "Дар" в Барнауле стал одним из ведущих учреждений страны.

"Радует, что все позитивные изменения, которые предпринимаются президентом Владимиром Путиным, находят отражение и в Алтайском крае", – отметила она.

Владимир Путин на Форуме будущих технологий / Фото: kremlin.ru

Какие выплаты для медиков предложил повысить президент Путин и кого это коснется

Повышенные выплаты медработники могут получить уже в апреле
НОВОСТИ

Владимир Путин

Комментарии 40

Avatar Picture
Гость

10:17:36 16-02-2024

"Президент инициировал повышение размера выплат медикам с 1 марта". - Вряд ли кто дальше этого заголовка будет читать дальше. Еще про +50 т.р. запомнят. Когда в городских стационарах будут повышать з/плату??

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:52 16-02-2024

Гость (10:17:36 16-02-2024) "Президент инициировал повышение размера выплат медикам с 1 ... В тридевятом царстве, в тридесятом государстве... А дальше все по Кашпировскому - "У вас все будет хорошоо, у нас должно быть хорошоо. Верьте, так и будет"

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:40 16-02-2024

Количество новых объектов здравоохранения не ключевое! Необходимо повысить качественный уровень, а то коновалы на "скорых" работают - приезжают к больным, просятся в туалет, не оказывая должной помощи! Неоднократно отказывали в тесте на коронавирус, а на 4 раз пациент сам обратился в поликлинику и подтвердилось! Это ли не беспредел!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:24 16-02-2024

Гость (10:17:40 16-02-2024) Количество новых объектов здравоохранения не ключевое! Необх... Очень хочется чтоб ВЫ смену без возможности сходить в туалет отработали....

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:49 16-02-2024

Гость (10:17:40 16-02-2024) Количество новых объектов здравоохранения не ключевое! Необх... Абсолютно согласен, точно, так и есть!!!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

17:12:09 16-02-2024

Гость (10:17:40 16-02-2024) Количество новых объектов здравоохранения не ключевое! Необх... Посмотрите фильм "Аритмия". Очень хорошо продемонстрирована работа врачей скорой помощи, хотя сами врачи говорят, что там и половины бреда системы не показано, но очень правдоподобно снят. И вообще, надо учиться уважать труд друг друга, особенно врачей - они наши жизни спасают, очень много хороших специалистов, не равнодушных, хотя оскотинившиеся тоже не редки...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:17:58 16-02-2024

Хорошо было на бумаге, но забыли про овраги. Сколько там процентов выполнили чиновники от знаменитых майских указов?

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:56 16-02-2024

Все, конец здравоохранению. Доразвалят то, что еще хоть как-то скрипит.

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:35:41 16-02-2024

Гость (10:25:56 16-02-2024) Все, конец здравоохранению. Доразвалят то, что еще хоть как-... Теперь в этом будет участвовать ИИ, если что, на него свалят.))

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:47 16-02-2024

Медицина начала умирать где то с 2005-2009 года и с каждым годом все хуже.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:24 16-02-2024

Гость (10:33:47 16-02-2024) Медицина начала умирать где то с 2005-2009 года и с каждым г... А раньше медицина прямо расцветала, да?

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:41 16-02-2024

Гость (10:49:24 16-02-2024) А раньше медицина прямо расцветала, да?... Точно получше было, а сейчас сплошной цинизм, всё вуалируется....ненужное

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:44 16-02-2024

Гость (10:49:24 16-02-2024) А раньше медицина прямо расцветала, да?... Да. В СССР с каждым годом медицина становилась лучше.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:58:36 17-02-2024

Гость (14:52:44 16-02-2024) Да. В СССР с каждым годом медицина становилась лучше.... При СССР медицина была полное Гэ. Вспомните кабинеты стоматологии, похожие на пыточные. А повальное подношение докторам конфет и коньяка. А ублюдские больницы и поликлиники. Полный кал была медицина при Советах.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:51 16-02-2024

Это означает кратный рост тарифов в платных клиниках. А значит медицина для нас лишь кратно подорожает и станет ещё более недоступна. Всё, что делают в поликлиниках - это либо лишь временно снимают симптомы, либо дают совет обратиться к "своим" частникам.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:49 16-02-2024

25 лет строил этот долгострой теперь решил 25 лет перестраивать

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:55:26 16-02-2024

Гость (10:47:49 16-02-2024) 25 лет строил этот долгострой теперь решил 25 лет перестраи... Какие проблемы, достают архив своих приказов и пишут что новый отменить, вернутся к старому № такой то. И так до системы Симашки)))

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:22 16-02-2024

Гость (10:47:49 16-02-2024) 25 лет строил этот долгострой теперь решил 25 лет перестраи... должен же быть повод еще не уйти от руля - доделать перестраивание придется.. ибо кто, если не он?)

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:42 16-02-2024

Гость (10:47:49 16-02-2024) 25 лет строил этот долгострой теперь решил 25 лет перестраи... Типун вам на язык...Я столько не проживу. А хотелось бы увидеть праздник на своей улице.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:08 16-02-2024

Гость (12:13:42 16-02-2024) Типун вам на язык...Я столько не проживу. А хотелось бы увид... Вот вам и мотивация вести здоровый образ жизни

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Из деревни

10:50:07 16-02-2024

Когда , наконец- то, обратят внимание на качество подготовки врачей и фельшеров с мед.сестрами? Кто учит будущих врачей, по чьим методичкам? Не будет качественной медицины до тех пор, пока не появятся грамотные, знакомые с современными технологиями и достижениями практической и научной медицины, врачи. А назначать всем подряд стандартный список лекарств и санитарка уже умеет

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Журнал 'Наука и выпивка'

04:52:39 17-02-2024

Из деревни (10:50:07 16-02-2024) Когда , наконец- то, обратят внимание на качество подготовки... Грамотным, знакомым с современными технологиями и достижениями практической и научной медицины врачам и платить надо соответствующе а не эти копейки как сейчас.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:05 16-02-2024

Непрерывное предвыборное наступление одного кандидата.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:25 16-02-2024

скоро врачей заменит ИИ. Операции тоже роботы делать будут

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:55 16-02-2024

у нас на Алтае Попов уже "перестроил" систему. Я о нём ничего хорошего не слышал.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:14:21 16-02-2024

Гость (11:09:55 16-02-2024) у нас на Алтае Попов уже "перестроил" систему. Я о нём ничег... Неправда ваша, он постоянно об этом докладывает. Вот не давно депутатам))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:09 16-02-2024

Статью даже читать не стала, за все что они берутся, только разваливается, поле каждой реформы становится всегда хуже и мы обнаруживаем сокращение расходов, а как красиво всегда преподносят.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:45 16-02-2024

Гость (11:21:09 16-02-2024) Статью даже читать не стала, за все что они берутся, только ... Уж тут наверное окончательно будет кирдык здравоохранению после объявленых очередных реформ ,господи спаси и сохрани нас от очередной так называемой реформы.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:56 16-02-2024

Ждем обещания о перестройке всей системы высшего образования в России...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:05 16-02-2024

Гость (12:05:56 16-02-2024) Ждем обещания о перестройке всей системы высшего образования... так это.. уже транслируют в массы про уход от болонской системы и великом советском образовании.. щас-щас, усё будет...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:11 16-02-2024

Так получилось,что у меня два рака, разных. Ответственно заявляю,сто никакой помощи в Надежде я не получил,оба раза оперировался за деньги, первый раз в Москве, второй в Красноярске. Тупо покупал федеральную квоту. Когда слышу про очередной "прорыв", ищу,на всякий случай,банк для кредита на новую операцию.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:16 16-02-2024

В районах роддомов даже не осталось, а в Барнаул на каждую процедуру за свой счёт ездить не у всех есть деньги. Вот тебе и высокотехнологичные медицинские центры. Лучше бы в каждом селе медработник был.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:51:49 16-02-2024

Гость (13:35:16 16-02-2024) В районах роддомов даже не осталось, а в Барнаул на каждую п... Как только появилась оплата по родовым сертификатам, так сразу стали не нужны роддома в районах.))) Все в дар.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:01 16-02-2024

Блин! Напрягла эта новость!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:30 16-02-2024

Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ни мне, ни тебе...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:10 16-02-2024

Да и вообще пришло время поднимать Россию с колен.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:36:22 16-02-2024

Какое повышение, оклад медсестры меньше 8000 рублей, остальное доплаты, чтоб с голоду не сдохнуть.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:51 16-02-2024

Я писал про 7-ю городскую детскую. там лютая нехватка кадров, оставшиеся медсестры работают за троих с большими переработками, и получают тысяч по 30 за этот ад.Кроме того, мамки, которым все должны, заваливают жалобами и медиков лишают премий.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:39 17-02-2024

Не плохо бы вернуться к советской системе здравоохранения: что бы не оказывали медицинские услуги а просто лечили.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:39 17-02-2024

Верните санитаров в скорые и стационары, !!!!!!!!!!! Лежачие, маломобильные люди страдают!!! И зарплату достойную, труд тяжёлый, не для каждого.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров