Путин заявил о перестройке всей системы здравоохранения России

Доходы медиков вырастут уже с 1 марта 2024 года

16 февраля 2024, 10:12, ИА Амител

Медицинские работники. Фото: amic.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о будущих изменениях в российском здравоохранении, а также о повышении зарплат медиков. Об этом он сообщил на Форуме будущих технологий.

По словам президента, за последние годы в этой сфере произошли серьезные изменения. Удалось укрепить первичное звено здравоохранения, построены новые районные поликлиники и больницы. В селах открываются ФАПы и врачебные амбулатории, работают мобильные медицинские комплексы, сообщил он.

Только в Алтайском крае с 2021 года по нацпроекту "Здравоохранение" построено 129 объектов первичного звена, заработало уже 50 из них.Президент инициировал повышение размера выплат медикам с 1 марта. Так, в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, врачи, кроме базовой выплаты, будут получать 29 тысяч рублей. Средний медперсонал сможет рассчитывать на доплату в 13 тысяч рублей. В населенных пунктах, где проживают менее 50 тысяч человек, врачам будут доплачивать 50 тысяч рублей, медработникам среднего звена – 30 тысяч рублей.

Мера позволит укрепить сферу здравоохранения региона, особенно в малых городах и селах, отметила начальник краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова.

"Владимир Путин заявил о новых принципах работы системы здравоохранения: нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник и институтов на сбережение граждан. Чтобы каждый гражданин, независимо от его проживания в городе или селе мог получить равнодоступную медицинскую помощь. И сейчас наша система выстраивается в этом направлении. Это максимальный охват профилактикой, углубленная диспансеризация, сопровождение пациента после выписки из стационаров, телемедицинские консультации специалистов краевых и федеральных центров, открытие межрайонных медцентров, где сосредоточены высококвалифицированные специалисты и оборудование, позволяющее применять инновационные методы диагностики и лечения", – отметила Зубова.

Заявил президент и о том, что система здравоохранения должна становиться более технологичной, рассказала директор детского реабилитационного центра "Журавлики" в Алтайском крае Ирина Яковенко.

"Это, безусловно, говорит о том, что наша медицина сделает несколько шагов вперед. Судя по тому, какой путь уже прошло наше здравоохранение за последние 20 лет, это один из государственных приоритетов – сбережение здоровья россиян, улучшение демографической ситуации. Сейчас у нас большинство учреждений уже оснащены всем необходимым для оказания помощи, это я знаю и по себе лично, и по своей работе. Операционные отделения оснащены рентген-аппаратами, томографами, другим высокотехнологичным оборудованием и инструментами", – добавила Яковенко.

Он напомнила, что перинатальный центр "Дар" в Барнауле стал одним из ведущих учреждений страны.

"Радует, что все позитивные изменения, которые предпринимаются президентом Владимиром Путиным, находят отражение и в Алтайском крае", – отметила она.