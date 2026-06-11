Профилактика начинается с режима дня, прогулок на солнце и отказа от вредных привычек

11 июня 2026, 15:25, ИА Амител

Зумер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Невролог Александр Евдокимов сообщил "Абзацу", что молодые люди, особенно девушки в возрасте от 18 до 25 лет, наиболее подвержены рассеянному склерозу из-за особенностей развития иммунной системы.

По словам врача, с возрастом у девушек изменяется гормональный фон, что делает организм более уязвимым к инфекциям. Также патологические изменения могут быть связаны с генетическими факторами и нарушениями в работе иммунной системы. В некоторых случаях иммунитет начинает атаковать собственные клетки, что вызывает симптомы, которые не всегда сразу заметны.

«Среди симптомов рассеянного склероза могут быть неспецифические проявления, такие как усталость. Возможные признаки включают общую слабость, головокружение, нарушение координации, мышечные подергивания, внезапную мышечную слабость, боли в разных частях тела, онемение или покалывание в различных областях, временные нарушения равновесия и чувствительности, а также мелькание в глазах», — пояснил Евдокимов.

Врач предупредил, что предотвратить развитие рассеянного склероза с помощью одних лишь привычек невозможно. Основная опасность заболевания заключается в том, что оно может обостриться на фоне недолеченной инфекции. Поэтому медики рекомендуют не откладывать лечение и не спешить возвращаться к активной жизни, если остаются симптомы.