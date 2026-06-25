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Ревнивая жительница Алтая разгромила лопатой дом любовницы мужа

Суд вынес решение по делу о повреждении чужого имущества на почве ревности

25 июня 2026, 08:57, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Красногорском районе Алтайского края женщина из‑за ревности устроила погром в доме соперницы. Как рассказали в пресс‑службе мировых судов региона, все началось с того, что супруга узнала о длительной измене мужа и захотела поговорить с его любовницей. Она не раз предлагала встретиться, но та отказывалась от личных контактов — при этом продолжала провоцировать женщину в переписке.

В итоге ревнивица вместе со знакомой приехала к сопернице, однако разговора снова не вышло: хозяйка дома отказалась общаться. Это окончательно вывело гостью из себя — она схватила снеговую лопату и разбила стекла на веранде. Уже уходя, женщина погнула два профлиста на воротах и изгороди.

Ущерб от действий сельчанки оценили почти в 2900 рублей. В отношении нее составили протокол по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). В суде женщина не стала отрицать вину и объяснила свой поступок провокациями со стороны потерпевшей. В результате мировой судья назначил ей штраф в размере 300 рублей. Ранее сообщалось, что ревнивая сельчанка в Алтайском крае расправилась с мужем в день рождения дочери.

Алтайский край суд штрафы
       

Комментарии 11

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Гость

09:04:09 25-06-2026

Ну правильно мужик от своей бешеной гиены шкерился и нашёл даму получше.

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ха-ха

09:08:25 25-06-2026

Вот откуда берутся такие любовницы? В свое время провыкобенивалась. Принца надо было. А потом просто на зло всем. О любви там и речи нет. Она прекрасно знает. Что муж занимается любовью не только с ней но и с женой и ничего.

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это любовь..

10:02:20 25-06-2026

ха-ха (09:08:25 25-06-2026) Вот откуда берутся такие любовницы? В свое время провыкобени... вы-другая?
не такая?

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ага

10:47:13 25-06-2026

это любовь.. (10:02:20 25-06-2026) вы-другая?не такая?... Уважающая себя женщина даст один раз и поставит условие. Если хочешь ещё уходи от мужа. А вечно бедные подстилки так и будут гадить. И мужику и его семье. Да и всем.

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ага, ага.

15:12:14 25-06-2026

ага (10:47:13 25-06-2026) Уважающая себя женщина даст один раз и поставит условие. Есл... а два раза не даст?
ню-ню..
а вдруг понравилось..

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Гость

09:18:53 25-06-2026

Учитесь у муслимов, жены там если и грызутся, то втайне, не выносят мусор из избы, становясь посмешищем для всех.

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Мусик

09:42:19 25-06-2026

Гость (09:18:53 25-06-2026) Учитесь у муслимов, жены там если и грызутся, то втайне, не ... вы привели неудачной пример

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Гость

10:25:23 25-06-2026

Не проще мужа отправить к любовнице на ПМЖ ,чем пресмыкаться перед ними,биться за него,зачем?Мужик ,наверное,возомнил из себя теперь мачо,если за него так бьются

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Гость

11:10:32 25-06-2026

Гость (10:25:23 25-06-2026) Не проще мужа отправить к любовнице на ПМЖ ,чем пресмыкаться...
Тоже не понимаю, что там за прЫнц такой, за которого надо биться. По сути надо было мужа этой лопатой охаживать всю дорогу до дома любовницы.

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шутка за шуткой.

15:10:46 25-06-2026

злые вы.. ©
что-убудет от кого-то от его измены?
драться то чего и хулиганить.
взяли бы торт, бутылочку, другую токайского..
обсудили мирно за столом..

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гость

13:49:54 05-07-2026

А что там обсуждать? Мол, разнообразия козлина похотливая захотел, пусть тешится, а мы тортик поедим и ублажать по очереди будем тихо-мирно, так что ли? Они вечно трусливо оправдываются тем, что жена такая-сякая, так вали к той, что лучше. Нет же, присосется пиявкой, не оторвешь и ломом. Успокаиваются, когда уже и брошенкам, и неуважающим даже себя женщинам не нужны. Сдулся по всем статьям. Начинается другое нытьё. а что ты, жена, ко мне плохо относишься, я же теперь золотой. Золотой-то, золотой, но такой же дурак. Предатель никогда не перестанет быть тварью. Все возрастные женщины так говорят и жалеют, что думали не о себе, а о детях, о семье, которой и не было. Всё чего-то боялись. Чему предатель может научить сына? Предавать. Вот и идет так поколениями. Ни себе счастья, ни детям, ни женщинам. Только удовлетворение похоти.

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