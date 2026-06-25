Ревнивая жительница Алтая разгромила лопатой дом любовницы мужа
Суд вынес решение по делу о повреждении чужого имущества на почве ревности
25 июня 2026, 08:57, ИА Амител
В Красногорском районе Алтайского края женщина из‑за ревности устроила погром в доме соперницы. Как рассказали в пресс‑службе мировых судов региона, все началось с того, что супруга узнала о длительной измене мужа и захотела поговорить с его любовницей. Она не раз предлагала встретиться, но та отказывалась от личных контактов — при этом продолжала провоцировать женщину в переписке.
В итоге ревнивица вместе со знакомой приехала к сопернице, однако разговора снова не вышло: хозяйка дома отказалась общаться. Это окончательно вывело гостью из себя — она схватила снеговую лопату и разбила стекла на веранде. Уже уходя, женщина погнула два профлиста на воротах и изгороди.
Ущерб от действий сельчанки оценили почти в 2900 рублей. В отношении нее составили протокол по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). В суде женщина не стала отрицать вину и объяснила свой поступок провокациями со стороны потерпевшей. В результате мировой судья назначил ей штраф в размере 300 рублей. Ранее сообщалось, что ревнивая сельчанка в Алтайском крае расправилась с мужем в день рождения дочери.
09:04:09 25-06-2026
Ну правильно мужик от своей бешеной гиены шкерился и нашёл даму получше.
09:08:25 25-06-2026
Вот откуда берутся такие любовницы? В свое время провыкобенивалась. Принца надо было. А потом просто на зло всем. О любви там и речи нет. Она прекрасно знает. Что муж занимается любовью не только с ней но и с женой и ничего.
10:02:20 25-06-2026
ха-ха (09:08:25 25-06-2026) Вот откуда берутся такие любовницы? В свое время провыкобени... вы-другая?
не такая?
10:47:13 25-06-2026
это любовь.. (10:02:20 25-06-2026) вы-другая?не такая?... Уважающая себя женщина даст один раз и поставит условие. Если хочешь ещё уходи от мужа. А вечно бедные подстилки так и будут гадить. И мужику и его семье. Да и всем.
15:12:14 25-06-2026
ага (10:47:13 25-06-2026) Уважающая себя женщина даст один раз и поставит условие. Есл... а два раза не даст?
ню-ню..
а вдруг понравилось..
09:18:53 25-06-2026
Учитесь у муслимов, жены там если и грызутся, то втайне, не выносят мусор из избы, становясь посмешищем для всех.
09:42:19 25-06-2026
Гость (09:18:53 25-06-2026) Учитесь у муслимов, жены там если и грызутся, то втайне, не ... вы привели неудачной пример
10:25:23 25-06-2026
Не проще мужа отправить к любовнице на ПМЖ ,чем пресмыкаться перед ними,биться за него,зачем?Мужик ,наверное,возомнил из себя теперь мачо,если за него так бьются
11:10:32 25-06-2026
Гость (10:25:23 25-06-2026) Не проще мужа отправить к любовнице на ПМЖ ,чем пресмыкаться...
Тоже не понимаю, что там за прЫнц такой, за которого надо биться. По сути надо было мужа этой лопатой охаживать всю дорогу до дома любовницы.
15:10:46 25-06-2026
злые вы.. ©
что-убудет от кого-то от его измены?
драться то чего и хулиганить.
взяли бы торт, бутылочку, другую токайского..
обсудили мирно за столом..
13:49:54 05-07-2026
А что там обсуждать? Мол, разнообразия козлина похотливая захотел, пусть тешится, а мы тортик поедим и ублажать по очереди будем тихо-мирно, так что ли? Они вечно трусливо оправдываются тем, что жена такая-сякая, так вали к той, что лучше. Нет же, присосется пиявкой, не оторвешь и ломом. Успокаиваются, когда уже и брошенкам, и неуважающим даже себя женщинам не нужны. Сдулся по всем статьям. Начинается другое нытьё. а что ты, жена, ко мне плохо относишься, я же теперь золотой. Золотой-то, золотой, но такой же дурак. Предатель никогда не перестанет быть тварью. Все возрастные женщины так говорят и жалеют, что думали не о себе, а о детях, о семье, которой и не было. Всё чего-то боялись. Чему предатель может научить сына? Предавать. Вот и идет так поколениями. Ни себе счастья, ни детям, ни женщинам. Только удовлетворение похоти.