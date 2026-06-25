Ревнивая жительница Алтая разгромила лопатой дом любовницы мужа

Суд вынес решение по делу о повреждении чужого имущества на почве ревности

25 июня 2026, 08:57, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Красногорском районе Алтайского края женщина из‑за ревности устроила погром в доме соперницы. Как рассказали в пресс‑службе мировых судов региона, все началось с того, что супруга узнала о длительной измене мужа и захотела поговорить с его любовницей. Она не раз предлагала встретиться, но та отказывалась от личных контактов — при этом продолжала провоцировать женщину в переписке.

В итоге ревнивица вместе со знакомой приехала к сопернице, однако разговора снова не вышло: хозяйка дома отказалась общаться. Это окончательно вывело гостью из себя — она схватила снеговую лопату и разбила стекла на веранде. Уже уходя, женщина погнула два профлиста на воротах и изгороди.

Ущерб от действий сельчанки оценили почти в 2900 рублей. В отношении нее составили протокол по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). В суде женщина не стала отрицать вину и объяснила свой поступок провокациями со стороны потерпевшей. В результате мировой судья назначил ей штраф в размере 300 рублей. Ранее сообщалось, что ревнивая сельчанка в Алтайском крае расправилась с мужем в день рождения дочери.