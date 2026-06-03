НОВОСТИПроисшествия

Ревнивая сельчанка в Алтайском крае расправилась с мужем в день рождения дочери

Мужчина вместе с приятелем собирался отправиться в гости к односельчанкам

03 июня 2026, 08:05, ИА Амител

Застолье / Посиделки / Супруги / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Застолье / Посиделки / Супруги / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жительницу Алейского района приговорили к шести с половиной годам лишения свободы за убийство супруга во время семейного конфликта. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Как установил суд, трагедия произошла вечером в день рождения дочери супругов. После застолья и посещения бани между мужем и женой вспыхнула ссора. Причиной конфликта стала ревность: мужчина вместе с приятелем собирался отправиться в гости к односельчанкам, что вызвало недовольство супруги.

Женщина пыталась помешать мужу уйти, однако это лишь усилило конфликт. По материалам дела, мужчина ударил супругу и оскорбил ее. В ответ женщина схватила нож и нанесла ему удар в область сердца. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Во время судебного разбирательства подсудимая частично признала вину. Она пояснила, что не хотела убивать мужа и действовала под влиянием накопившихся обид, связанных с постоянными оскорблениями и конфликтами в семье.

Однако суд пришел к выводу, что действия женщины носили умышленный характер и были направлены на причинение смерти потерпевшему.

Сельчанку признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. В качестве наказания ей назначили шесть с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Застолье / Посиделки / Супруги / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

За убийство сожителя жительница Заринска отправится в колонию на девять лет

Во время застолья между ними возник конфликт на почве ревности
НОВОСТИОбщество

дети алкоголь
       

Комментарии 5

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Гость

08:17:43 03-06-2026

Собственница какая! Не позволила мужу навестить дам,с пониженной социальной ответственностью!

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Юс

08:44:27 03-06-2026

Какая любовь, какие высокие чувства!

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Гость

09:33:08 03-06-2026

Если бы муж знал чем судьба закончится, наверно не лез бы в "бутылку", но бес попутал, как множество других.

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dok_СФ

10:08:32 03-06-2026

мужчина ударил супругу и оскорбил ее. В ответ женщина.. суд заступился за женщину! (?)

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Гость

10:27:44 03-06-2026

на зоне в авторитете будет

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