Ревнивая сельчанка в Алтайском крае расправилась с мужем в день рождения дочери
Мужчина вместе с приятелем собирался отправиться в гости к односельчанкам
03 июня 2026, 08:05, ИА Амител
Жительницу Алейского района приговорили к шести с половиной годам лишения свободы за убийство супруга во время семейного конфликта. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
Как установил суд, трагедия произошла вечером в день рождения дочери супругов. После застолья и посещения бани между мужем и женой вспыхнула ссора. Причиной конфликта стала ревность: мужчина вместе с приятелем собирался отправиться в гости к односельчанкам, что вызвало недовольство супруги.
Женщина пыталась помешать мужу уйти, однако это лишь усилило конфликт. По материалам дела, мужчина ударил супругу и оскорбил ее. В ответ женщина схватила нож и нанесла ему удар в область сердца. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.
Во время судебного разбирательства подсудимая частично признала вину. Она пояснила, что не хотела убивать мужа и действовала под влиянием накопившихся обид, связанных с постоянными оскорблениями и конфликтами в семье.
Однако суд пришел к выводу, что действия женщины носили умышленный характер и были направлены на причинение смерти потерпевшему.
Сельчанку признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. В качестве наказания ей назначили шесть с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
08:17:43 03-06-2026
Собственница какая! Не позволила мужу навестить дам,с пониженной социальной ответственностью!
08:44:27 03-06-2026
Какая любовь, какие высокие чувства!
09:33:08 03-06-2026
Если бы муж знал чем судьба закончится, наверно не лез бы в "бутылку", но бес попутал, как множество других.
10:08:32 03-06-2026
мужчина ударил супругу и оскорбил ее. В ответ женщина.. суд заступился за женщину! (?)
10:27:44 03-06-2026
на зоне в авторитете будет