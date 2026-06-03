НОВОСТИОбщество

На Алтае сельчанин избил возлюбленную за то, что она пьяная привела домой двух парней

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности

03 июня 2026, 23:36, ИА Амител

Девушка. Волосы / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru
Девушка. Волосы / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Жителя Завьяловского района осудили за избиение своей девушки. Причиной конфликта стала ссора на почве ревности, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, мужчина вернулся домой после работы и не застал свою возлюбленную. Спустя некоторое время женщина пришла в сопровождении двух молодых людей. По данным суда, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Между парой вспыхнул конфликт. Во время выяснения отношений мужчина несколько раз ударил девушку по лицу, рукам и телу. После одного из ударов потерпевшая упала на пол и ударилась головой.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Также отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Подсудимый признал свою вину, раскаялся в произошедшем и содействовал расследованию. Потерпевшая, в свою очередь, просила суд учесть примирение сторон и не назначать строгого наказания.

С учетом обстоятельств дела суд признал мужчину виновным и назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Домашнее насилие / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Житель Барнаула душил бывшую супругу и угрожал ей расправой из-за утреннего макияжа

Во время судебного заседания женщина заявила, что не имеет претензий к бывшему супругу
НОВОСТИОбщество

Алтайский край суд мужчины и женщины алкоголь
       

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

06:50:19 04-06-2026

Что не так сделал? Как тогда воспитывать легкомысленную жену?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бгг

06:53:29 04-06-2026

и правильно, нефиг шалавицца

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:05:53 04-06-2026

Высооокие отношения!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:31:54 04-06-2026

"Ударилась головой". Т.к. мозгов у неё нет, то это пойдет ей даже на пользу.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:39:39 04-06-2026

Теперь будет знать. А если бы привела двух подруг, то было бы все совершенно иначе. Еще и колечко бы получила. Наверное.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:11 04-06-2026

Гость (07:39:39 04-06-2026) Теперь будет знать. А если бы привела двух подруг, то было б... Колечко в нос? Скорее всего - это сейчас модно.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:59 04-06-2026

она пьяная привела домой двух парней -- ну понять его можно, а вот ее трудней

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:34 04-06-2026

Гость (09:57:59 04-06-2026) она пьяная привела домой двух парней -- ну понять его можно,... Он ей никто по документам, то что он считает её своей это его личные больные фантазии. При этом мадам просто рассчитывала на ни к чему не обязывающий весёлый тройничёк. И это нормально.

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров