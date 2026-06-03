На Алтае сельчанин избил возлюбленную за то, что она пьяная привела домой двух парней

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности

03 июня 2026, 23:36, ИА Амител

Девушка. Волосы / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Жителя Завьяловского района осудили за избиение своей девушки. Причиной конфликта стала ссора на почве ревности, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, мужчина вернулся домой после работы и не застал свою возлюбленную. Спустя некоторое время женщина пришла в сопровождении двух молодых людей. По данным суда, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Между парой вспыхнул конфликт. Во время выяснения отношений мужчина несколько раз ударил девушку по лицу, рукам и телу. После одного из ударов потерпевшая упала на пол и ударилась головой.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Также отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Подсудимый признал свою вину, раскаялся в произошедшем и содействовал расследованию. Потерпевшая, в свою очередь, просила суд учесть примирение сторон и не назначать строгого наказания.

С учетом обстоятельств дела суд признал мужчину виновным и назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.