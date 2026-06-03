На Алтае сельчанин избил возлюбленную за то, что она пьяная привела домой двух парней
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности
03 июня 2026, 23:36, ИА Амител
Жителя Завьяловского района осудили за избиение своей девушки. Причиной конфликта стала ссора на почве ревности, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Как следует из материалов дела, мужчина вернулся домой после работы и не застал свою возлюбленную. Спустя некоторое время женщина пришла в сопровождении двух молодых людей. По данным суда, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Между парой вспыхнул конфликт. Во время выяснения отношений мужчина несколько раз ударил девушку по лицу, рукам и телу. После одного из ударов потерпевшая упала на пол и ударилась головой.
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Также отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
Подсудимый признал свою вину, раскаялся в произошедшем и содействовал расследованию. Потерпевшая, в свою очередь, просила суд учесть примирение сторон и не назначать строгого наказания.
С учетом обстоятельств дела суд признал мужчину виновным и назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
06:50:19 04-06-2026
Что не так сделал? Как тогда воспитывать легкомысленную жену?
06:53:29 04-06-2026
и правильно, нефиг шалавицца
07:05:53 04-06-2026
Высооокие отношения!
07:31:54 04-06-2026
"Ударилась головой". Т.к. мозгов у неё нет, то это пойдет ей даже на пользу.
07:39:39 04-06-2026
Теперь будет знать. А если бы привела двух подруг, то было бы все совершенно иначе. Еще и колечко бы получила. Наверное.
09:16:11 04-06-2026
Гость (07:39:39 04-06-2026) Теперь будет знать. А если бы привела двух подруг, то было б... Колечко в нос? Скорее всего - это сейчас модно.
09:57:59 04-06-2026
она пьяная привела домой двух парней -- ну понять его можно, а вот ее трудней
10:16:34 04-06-2026
Гость (09:57:59 04-06-2026) она пьяная привела домой двух парней -- ну понять его можно,... Он ей никто по документам, то что он считает её своей это его личные больные фантазии. При этом мадам просто рассчитывала на ни к чему не обязывающий весёлый тройничёк. И это нормально.