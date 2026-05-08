Роскачество рассказало, каким должен быть современный кемпинг
Соблюдение требований поможет сделать кемпинги полноценным элементом туристической инфраструктуры страны
08 мая 2026, 17:20, ИА Амител
Все сертифицированные по ГОСТ кемпинги обязаны иметь жилую зону, где каждому туристу выделяется не менее шести квадратных метров. Согласно стандарту ГОСТ Р 58187-2018, палатки следует размещать на расстоянии от 4,5 до 150 метров от санитарных блоков, сообщили в Роскачестве РИА Новости.
«На каждые десять отдыхающих в кемпинге необходимо предусмотреть не менее двух туалетов, одной душевой кабины и одного умывальника. Желательно иметь раздельные санузлы для мужчин и женщин. Также требуется наличие бытового блока с прачечной и зоной для сушки белья», - рассказали в ведомстве.
Половина мест в кемпинге должна быть оснащена электричеством из расчета одна розетка на одного туриста. На территории кемпинга должна быть организована система подачи чистой питьевой воды, включающая кран и шланг не менее шести метров длиной.
Для утилизации сточных вод необходимо предусмотреть специальный участок с твердым покрытием размером 3 на 9 метров, оборудованный водоприемной воронкой и удобными подъездами для спецтехники. Сточные воды из туалетов и биотуалетов должны отводиться отдельно. Также нужно установить контейнеры для мусора.
Современные кемпинги предлагают разнообразные варианты размещения, такие как палатки, автодома, мобильные дома, бунгало, каркасные и модульные конструкции, а также специализированные кемпинговые модули.
17:23:08 08-05-2026
ГОСТ-рекомендательный характер дальше следует продолжать?
12:45:58 09-05-2026
Гость (17:23:08 08-05-2026) ГОСТ-рекомендательный характер дальше следует продолжать?... ГОСТ - это обязательно. В Советском Союзе за нарушение ГОСТ был отдельный срок.
17:44:25 08-05-2026
Смешно)