Соблюдение требований поможет сделать кемпинги полноценным элементом туристической инфраструктуры страны

08 мая 2026, 17:20, ИА Амител

Кемпинг / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Все сертифицированные по ГОСТ кемпинги обязаны иметь жилую зону, где каждому туристу выделяется не менее шести квадратных метров. Согласно стандарту ГОСТ Р 58187-2018, палатки следует размещать на расстоянии от 4,5 до 150 метров от санитарных блоков, сообщили в Роскачестве РИА Новости.

«На каждые десять отдыхающих в кемпинге необходимо предусмотреть не менее двух туалетов, одной душевой кабины и одного умывальника. Желательно иметь раздельные санузлы для мужчин и женщин. Также требуется наличие бытового блока с прачечной и зоной для сушки белья», - рассказали в ведомстве.

Половина мест в кемпинге должна быть оснащена электричеством из расчета одна розетка на одного туриста. На территории кемпинга должна быть организована система подачи чистой питьевой воды, включающая кран и шланг не менее шести метров длиной.

Для утилизации сточных вод необходимо предусмотреть специальный участок с твердым покрытием размером 3 на 9 метров, оборудованный водоприемной воронкой и удобными подъездами для спецтехники. Сточные воды из туалетов и биотуалетов должны отводиться отдельно. Также нужно установить контейнеры для мусора.

Современные кемпинги предлагают разнообразные варианты размещения, такие как палатки, автодома, мобильные дома, бунгало, каркасные и модульные конструкции, а также специализированные кемпинговые модули.