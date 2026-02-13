В России с 1 марта изменятся правила заселения в гостиницы
Отказ в предоставлении номера будет также ограничен
13 февраля 2026, 07:35, ИА Амител
С 1 марта в России вступают в силу обновленные правила бронирования гостиниц и других объектов размещения — от отелей и баз отдыха до кемпингов и гостевых домов. Изменения закреплены в официальном постановлении правительства Российской Федерации и направлены на усиление защиты прав туристов.
Ключевое нововведение касается сроков ожидания гостей. Теперь объект размещения обязан сохранять бронь за туристом в течение суток с момента предполагаемого заезда — до расчетного часа следующего дня. Аннулировать бронирование раньше этого срока отель не вправе. Ранее бронь могла быть отменена автоматически, если гость не заселился вовремя.
Меняются и условия возврата средств. Если путешественник отменяет бронирование до даты заезда, ему обязаны вернуть всю сумму. При поздней отмене или незаезде гостиница сможет удержать только стоимость одних суток проживания, а не весь период бронирования, как это нередко происходило раньше.
Отказ в предоставлении номера теперь также ограничен: гостиница или база отдыха вправе не заселить клиента только в том случае, если полностью компенсирует ему причиненные убытки.
При этом сохраняются и базовые обязанности средств размещения. Как и прежде, они должны бесплатно вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять корреспонденцию и будить гостей по запросу.
Отдельный блок изменений касается прозрачности рынка. Все объекты размещения обязаны быть внесены в специальный государственный реестр. Без регистрации они не смогут размещать предложения и принимать бронирования через онлайн-сервисы. Предполагается, что эта мера сократит число "серых" отелей и упростит защиту прав туристов в спорных ситуациях.
08:14:25 13-02-2026
Хорошая новость. А то прошлым летом многие базы отдыха в горном обнаглели - при отказе позднее, чем за 2 недели до заезда, предоплата не возвращается. Коммерсы без совести
08:31:46 13-02-2026
обычно и происходит когда вместо рыночных условий - искусственно-тепличные
08:51:49 13-02-2026
Так это распространяется на онлайн бронирование, то есть через сайт. А если по телефону забронить, кажется также и не будут возвращать деньги
08:27:15 13-02-2026
за счет проживающих....
08:36:56 13-02-2026
и все это (08:27:15 13-02-2026) Абсолютно верно. Они просто все приподымут цены. Где наводят порядок, там быстро повышаются цены
10:26:40 13-02-2026
Гость (08:36:56 13-02-2026) Обычно при бронировании на сайте предоплата берется максимум за сутки. Эта же оплата в случае чего не возвращается. Так что, по идее, ничего не изменится. Я с трудом представляю себе человека, который бы оплатил невозвратные, случись что, суток пять.
09:08:52 13-02-2026
Хм, а вот есть такой агрегатор, который не возвращает деньги при отмене бронирования. На Я начинасется, на с заканчивается. Ну, против комиссий которого сейчас отельеры бьются. Он тоже будет деньги возвращать?) А то сейчас заходишь, а там первым делом написано - при отказе денежные средства тю-тю)))
09:33:22 13-02-2026
Гость (09:08:52 13-02-2026) Ждем 1 марта и жалобу коллективную подавать будем))
10:53:35 13-02-2026
Гость (09:08:52 13-02-2026) Так и пиши - Яндекс-путешествия говно. Да собственно, как и все их сервисы. Антимидасы, блин, куда руки протянут - всё в навоз превращается.
Да и что за моду взяли, зеленый банк,красный оператор... штирлицы недоделанные