В России с 1 марта изменятся правила заселения в гостиницы

13 февраля 2026, 07:35, ИА Амител

С 1 марта в России вступают в силу обновленные правила бронирования гостиниц и других объектов размещения — от отелей и баз отдыха до кемпингов и гостевых домов. Изменения закреплены в официальном постановлении правительства Российской Федерации и направлены на усиление защиты прав туристов.

Ключевое нововведение касается сроков ожидания гостей. Теперь объект размещения обязан сохранять бронь за туристом в течение суток с момента предполагаемого заезда — до расчетного часа следующего дня. Аннулировать бронирование раньше этого срока отель не вправе. Ранее бронь могла быть отменена автоматически, если гость не заселился вовремя.

Меняются и условия возврата средств. Если путешественник отменяет бронирование до даты заезда, ему обязаны вернуть всю сумму. При поздней отмене или незаезде гостиница сможет удержать только стоимость одних суток проживания, а не весь период бронирования, как это нередко происходило раньше.

Отказ в предоставлении номера теперь также ограничен: гостиница или база отдыха вправе не заселить клиента только в том случае, если полностью компенсирует ему причиненные убытки.

При этом сохраняются и базовые обязанности средств размещения. Как и прежде, они должны бесплатно вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять корреспонденцию и будить гостей по запросу.

Отдельный блок изменений касается прозрачности рынка. Все объекты размещения обязаны быть внесены в специальный государственный реестр. Без регистрации они не смогут размещать предложения и принимать бронирования через онлайн-сервисы. Предполагается, что эта мера сократит число "серых" отелей и упростит защиту прав туристов в спорных ситуациях.