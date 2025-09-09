На Байкале открыли экотропу для сохранения природы Чивыркуйского перешейка

Цель – развитие ответственного туризма и защита биоразнообразия района

09 сентября 2025, 18:10, ИА Амител

Экотропа "На стыке ландшафтов" / Фото: торговая сеть "Пятёрочка"

В Республике Бурятия реализовали экологический проект "Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка". Его цель – развитие ответственного туризма и защита уникального биоразнообразия территории. Инициатива объединила бизнес, науку и экологические организации: в проекте участвовали торговая сеть "Пятёрочка", косметический бренд "Чистая линия", медиахолдинг "МАЕР", фонд "Озеро Байкал", природоохранное учреждение "Заповедное Подлеморье" и ученые Института общей и экспериментальной биологии СО РАН.

Новый маршрут в национальном парке

Одним из первых этапов стало создание экотропы "На стыке ландшафтов" в районе "Вышки" на Чивыркуйском перешейке – одном из популярных мест отдыха. Длина маршрута – около 200 метров. Для удобства туристов построили деревянный настил, установили фотозону и смотровую площадку с биноклем для наблюдения за птицами. На тропе появились таблички с названиями растений и информационные щиты о флоре региона.

Такая инфраструктура позволяет туристам любоваться видами полуострова Святой Нос и одновременно защищает хрупкие растения от вытаптывания.

«Создание экотроп – ключевой элемент экологического туризма. Один турист наносит минимальный ущерб, но тысячи людей способны разрушить хрупкую экосистему. Поэтому так важно обустраивать специальные тропы. Забайкальский национальный парк – один из первопроходцев в этом деле. Эти маршруты позволяют знакомиться с природой, не нарушая ее, узнавать о местных обитателях и растениях», – подчеркнула министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Наталья Тумуреева.

И поблагодарила партнеров за вклад в развитие инфраструктуры и поддержку инициатив по сохранению Байкала.

Экотропа "На стыке ландшафтов" / Фото: Лубсан Чагдуров и торговая сеть "Пятёрочка"

Сохранение редких видов и экопросвещение

На территории кемпингов "Мягкая карга" и "Церковь" организовали специальные резервации для охраны реликтового растения – черепоплодника почтишерстистого, занесенного в Красную книгу. Для туристов и местных жителей подготовили экологические уроки и экскурсии, а также фотовыставку о природе Чивыркуйского перешейка.

«Туристические потоки вокруг Байкала растут, и это, с одной стороны, открывает новые возможности для региона, а с другой – несет риски: нагрузку на экосистему, рост отходов, углеродного следа и деградацию природного ландшафта. Поэтому мы запустили проект, который поможет сохранить флору и фауну нацпарка и при этом создаст возможности для устойчивого туризма», – подчеркнула руководитель направления устойчивого развития торговой сети "Пятёрочка" Алина Юхневич.

По ее словам, созданная инфраструктура экотропы снизит нагрузку на хрупкие территории заповедных зон и в то же время сделает природу более доступной для людей. Для "Пятёрочки" это не разовые инициативы, а системная работа, которая становится частью корпоративной стратегии.

Экосистему Чивыркуйского перешейка составляют редкие, эндемичные и краснокнижные растения, имеющие охранный статус, – например: черепоплодник почтишерстистый, верблюдка курчавокрылая, кувшинка четырехугольная, мак песчаный и полынь Ледебура. Здесь также обитает 249 видов птиц, в том числе орлан-белохвост, скопа и дубровник.

«На перешейке выделен "участок покоя": парковки и установка палаток запрещены, а сход с троп – угроза для песчаных сообществ и редких растений. Наша задача – показать, что разметка троп, настилы, понятные правила и экоуроки – это не "ограничения ради ограничений", а способ сохранить краснокнижные виды растений и птиц», – сказала старший бренд-менеджер "Чистая линия" Ксения Вишнякова.

И уточнила, что такое "видимое управление" в формате "коридоров" снижает вытаптывание и дает понятный периметр для движения на пляжи, а вместе с просветительскими встречами в точках партнера превращает бережный туризм в привычку. Это большая работа всех партнеров проекта по возведению самой инфраструктуры и продвижению культуры ответственного туризма.

Ученые провели "перепись" эндемичных растений и составляют карту их распространения. Это поможет выделить виды, которые нуждаются в особой защите. Также выявили инвазивные растения, угрожающие местной флоре. Финалом работы станет мини-фильм о биоразнообразии песчаной косы.

Часть средств на реализацию проекта привлекли за счет продаж продукции бренда "Чистая линия" в магазинах "Пятёрочка" с 19 июня по 14 августа. Проект "Забота о Байкале" поможет изменить отношение к природе, привлечь внимание туристов и местных жителей к важности сохранения эндемичных видов, а также способствовать развитию экотуризма в регионе.