Алтайский общепит переходит на фермерские продукты с акцентом на экологичность

01 апреля 2026, 09:05, ИА Амител

Кафе. Мужчина со смартфоном / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В Республике Алтай общепит все чаще переходит на фермерские продукты, говорится в докладе Банка России "Региональная экономика".

Как рассказала управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Алтай Надежда Донских, в регионе активно развиваются кафе, рестораны, столовые и пункты быстрого обслуживания.

«Их объединяет общая тенденция: независимо от ценового сегмента заведения включают в меню блюда из местных продуктов — это фермерские овощи, мясо, сыры, хлеб. На этом фоне в республике набирают популярность гастрономические туры. Они сочетают в себе знакомство с природой и аутентичной алтайской кухней, с акцентом на экологически чистые продукты: дичь, мараловодческие деликатесы, алтайский мед и высокогорные травы», — говорит Надежда Донских.

По оценкам бизнеса, импульс общепиту также придаст использование официального туристического бренда "Алтай". Маркировка гастрономических товаров и продуктов местным знаком качества приведет к более широкому использованию локальной продукции, отмечается в докладе.